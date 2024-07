Erika Zapata recibió tremenda sorpresa grabando informe para Noticias Caracol

Érika Zapata se destaca como una figura prominente en Noticias Caracol, reconocida por su trayectoria sólida y sus contribuciones significativas.

Desde que empezó en el informativo, ha dejado una huella profunda en los televidentes que la ven a diario, consolidándose como una líder y referente.

¿Qué pasó con Érika Zapata?

Como periodista de Noticias Caracol, Erika Zapata ha cubierto una amplia gama de temas, desde política y economía hasta cultura y entretenimiento. Su dedicación al rigor periodístico y su habilidad para transmitir información de manera clara y objetiva la han convertido en una voz confiable en el panorama mediático colombiano.

Uno de los aspectos más destacados de la periodista, es su capacidad para abordar temas difíciles con sensibilidad y empatía. Su enfoque humano y su habilidad para conectar con las personas le han permitido realizar entrevistas que conectan con las realidades y los desafíos que enfrenta la sociedad colombiana.

A raíz de ello, son varios los televidentes y usuarios de las redes sociales los que se han interesado por su vida fuera del noticiero, pero también, en cada uno de los informes que presenta de su adorada Antioquia.

Esta vez, fue una televidente y fanática de su trabajo, que quiso sorprenderla mientras grababa un informe para ‘El ojo de la noche’ de Noticias Caracol.

La mujer de nombre Alejandra, es una artista que en las redes se hace llamar ‘La florecita danina’ y quien se ha ganado reconocimiento por cada una de sus pinturas, mostrando el talento excepcional que posee.

Ahora, la artista encontró inspiración en Erika Zapata y se reunió con la periodista para pintar un retrato detallado, capturando cada rasgo distintivo de su rostro.

“Miren qué alegría estoy aquí con Alejandra que tan hermosa me regaló este obsequio. No me lo esperaba en el día de hoy que estamos haciendo el ‘Ojo de la noche’, haciendo un reportaje muy bonito. Ella lo hizo con mucho cariño”, dijo la paisa.

Según lo explicado por la joven, ella decidió hacerle este especial regalo a la paisa, debido a que se siente identificada con ella y con la labor que viene realizando en el informativo.

“Representa a todo este país, que es auténtica y que conecta con muchas personas a través de la palabra”.

Mientras describía algunos de los detalles del retrato, las sonrisas de Erika eran evidentes, y al final reafirmó: “Quedé contentísima, voy a ir a ponerlo en la casa. Miren qué belleza. Qué hermosura”.

Sin duda, para la periodista ha sido una gratificante sorpresa que los televidentes hayan conectado con ella de una forma tan cercana, por lo que cada día además de agradecerles por los mensajes de cariño, también asegura que se esmera aún más por hacer un buen trabajo en el informativo.