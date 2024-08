Erika Zapata se mostró arrepentida sobre su look y lo cambió de nuevo, así quedó

Érika Zapata, periodista destacada de Noticias Caracol, se ha ganado el respeto y la admiración de la audiencia colombiana, gracias a su estilo único y auténtico

Zapata ha cubierto diversas noticias importantes, demostrando su compromiso y profesionalismo en cada reporte, por lo que sus seguidores se han interesado en saber qué pasa en su vida fuera de cámaras.

¿Qué le pasó a Erika Zapata?

Su habilidad para conectar con el público y su valentía al enfrentar situaciones desafiantes la han posicionado como una de las periodistas más influyentes del canal.

A través de sus redes sociales, la paisa decidió mostrarle a su público un cambio arriesgado que al parecer, la había dejado contenta.

Se trata de un reciente cambio de look, el cual fue halagado por muchos de sus seguidores, quienes destacaron que su rostro y en general su look había quedado muy diferente al que ya se conocía de ella.

No obstante, en recientas publicaciones en Instagram, la periodista mostró uno de los problemas que empezó a tener a causa de este cambio, y eso fue con su capul.

Como ya se ha visto, en el día a día de Zapata, el tiempo para cepillarse el pelo o para verse de una manera distinta es corto, por lo que los televidentes están acostumbrados a verla con la chaqueta de Caracol Televisión y el pelo recogido.

Teniendo en cuenta que el trajín del día a día, la tiene en constante movimiento, recientemente la periodista publicó una foto suya en la que aseguró que volvía a su look habitual.

En la imagen se puede ver Érika Zapata con su peinado y vestimenta habitual, la cual también le va muy bien para las transmisiones en vivo que tiene en el noticiero.

La periodista decidió volverse a recoger el pelo y separar el capul que se había hecho hacia los lados, de manera que no le interrumpiera sus ojos, pues sin peinarlo, la paisa había mostrado que se le estaba haciendo un remolino que lo hacía lucir con una forma difícil de manejar.

“En Santa Rosa de Osos, regresando a mi look de siempre que me hace feliz”, escribió a través de su cuenta de Twitter (X).

Sus seguidores, no dudaron en volver a dejarle mensajes sobre esta decisión, pues si bien con el cambio se veía bien, también aplaudieron que decidiera simplemente ser ella y sentirse cómoda con su peinado.

“Se ve más bonita con el cabello largo”, “Regresando a la esencia”, “Uno tiene que ser lo que uno quiere ser, no lo que los demás quieren que sea”, “Se ve muy linda, los cambios son buenos, pero quédate con el look con el que mejor te sientas”, “Que no te importe el que dirán”, “Definitivamente todo le queda bien a Érika”, y “La gente que la crítica es una insolente”, fueron algunos de los mensajes.