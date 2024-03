Érika Zapata sorprendió a todos con el carrazo que se compró: “son procesos”

Érika Zapata se ha ganado un lugar en el corazón de los televidentes del Canal Caracol. La periodista, con su característico estilo para presentar las noticias, se ha convertido en una de las grandes favoritas de los colombianos. Recientemente, la comunicadora compartió con sus seguidores uno de sus grandes logros en las redes sociales.

La periodista, que ha adquirido una enorme popularidad en Noticias Caracol, se ha ganado su lugar en el noticiero gracias a algunas de las frases con las que suele comentar las situaciones que está observando. Algunas como: “hay gran afluencia de personas, mero gentío”, “unas personas desesperadas por esperar y otras estirando trompa”, “las personas parecían pollos en un galpón”, entre muchos otros.

En su cuenta oficial de X (antes conocido como twitter), la periodista compartió uno de sus grandes logros con sus más de 121.000 seguidores. En una publicación dio a conocer que había cambiado de auto y se mostró feliz por los “procesos” que ha logrado en los últimos años.

Este fue el nuevo carro que se compró Érika Zapata

“Poco a poco vamos escalando, ya tengo un mejor carro. Todo en la vida son procesos”, comentó la periodista, que dio a conocer su nueva adquisición con una fotografía. Su nuevo vehículo es un Chevrolet Aveo GT, un vehículo que tuvo una enorme popularidad en Colombia entre el 2009 y 2010.

Poco a poco vamos escalando, ya tengo un mejor carro. Todo en la vida son procesos. pic.twitter.com/myF2t4S3Sk — Érika Zapata (@ericayasmin4) March 11, 2024

Como era de esperar, muchos de sus seguidores la felicitaron en su publicación en su cuenta X. “Felicitaciones, Erika. Merecido”; “Te mereces todo lo mejor. Sos auténtica en una sociedad que le cuesta ver a una persona sobresalir por su esencia”; “No importa el carro, lo que importa son los momentos e historias vividas en él”, entre otros.

Hace un tiempo la periodista fue blanco de varios comentarios negativos por parte de algunas personas que comentaban que se veía “vieja” en el noticiero. La antioqueña restó importancia a estas críticas y, por el contrario, afirmó que no va a permitir que nada de esto le afecte la autoestima.

“Nadie ni nada volverá a afectar mi autoestima. Me reconozco como una persona valiosa y bonita. No me interesa que el resto de la sociedad insista en que soy vieja con 27 años o que soy muy bajita o por qué no me hago una cosa o la otra. Todos tenemos derecho a sentirnos bien”.