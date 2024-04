Erika Zapata y la realidad con la que conmovió a muchos: “Muy fuerte todo esto”

Erika Zapata es una de las periodistas de Noticias Caracol que más comentarios ha generado en redes sociales. Entre los mensajes se encuentran aquellos de burla y otros que felicitan la forma descomplicada en la que la reportera da las noticias.

La corresponsal de Antioquia del noticiero se ha ganado el corazón de los televidentes del canal. De hecho, en los últimos días Zapata se hizo tendencia por la manera en la que hizo un reportaje sobre el flujo de viajeros durante la época decembrina en Medellín.

¿Qué le pasó a Erika Zapata?

Érika Zapata es una de las periodistas de Medellín más conocidas del país, gracias a su particular forma de hablar y presentar sus notas en Noticias Caracol, se ha ganado al público del canal.

Hoy en día suma un gran número de colombianos donde suele mostrar diferentes detalles de su vida, como fotos de su pasado o hasta los sueños que ha logrado cumplir.

Aunque su camino para crecer aún en su carrera y estar donde siempre se había soñado va avanzando a pasos agigantados, la paisa no deja de olvidar todo lo que ha hecho para poder estar allí.

Ahora Zapata es tendencia luego de haber hablado del “triunfo” que le permitió cumplir su sueño de llegar a la televisión colombiana y estabilizar aún más su carrera.

La corresponsal estuvo como invitada en un canal de YouTube y allí habló de ese pedazo de su vida. En la conversación, hubo espacios en los que ella pudo soltarse y hablar de todo por lo que ha pasado y ha hecho para ser la profesional que es hoy.

En medio de sus declaraciones, Érika Zapata dijo que ella no era el típico estereotipo de mujer alta, delgada y más detalles físicos que tienen la mayoría de presentadoras de televisión.

Sin embargo, todos estos paradigmas, según ella, se hicieron más presentes, luego de que los televidentes la empezaran a señalar por “lo montañera”, otro obstáculo que con el tiempo fueron pasando de lado, gracias a la experiencia que empezó a ganar.

“Siempre tuvo muy buenas notas. Salí con un promedio de 4.9 en la Universidad y gracias a esto fue que llegué a mi práctica. Sin embargo, yo sí me presenté con otras muchachas y otras personas. Recuerdo que hice la prueba y me fue bien. Había una niña muy bonita después de mí y el jefe quería meter esa muchacha y prácticamente yo ya estaba adentro, pero él me dijo cómo no vamos a probarla a ella, pero a la muchacha le fue mal”, dijo.

Cuando tuvo su primer empleo en ‘Hora 13′ no se lo podía creer, sin embargo, dejó claro que actualmente tiene los pies sobre la tierra y en la conversación recordó de principio a fin, aquellos momentos en los que con su papá recorría Medellín para entregar hojas de vida y ahora hace parte de uno de los canales más vistos en el país.