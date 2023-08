Exjugador contra el fútbol femenino: “Verlo es como comerte una salchicha vegana”

Un mundial de fútbol es sinónimo de pasión y de selecciones como Brasil, Argentina, Francia, España y, por supuesto, Alemania. Estos países son los llamados a ser protagonistas por su historia.

Contra todos los pronósticos, Brasil, Argentina y Alemania cayeron eliminadas en la copa fútbol femenina que se disputa en Australia y Nueva Zelanda. En el caso de las europeas, la crónica de su discreto desempeño inició con la derrota ante Colombia, en el papel un rival de cuidado aunque no de peligro.

Las dirigidas por Martina Voss-Tecklenburg iniciaron el mundial propinándole una goleada a Marruecos, pero se fueron desinflando en el camino. La eliminación en el grupo H agitó las críticas en Alemania. No solo la prensa metió la cucharada; también exjugadores no escatimaron su artillera incluso para denigrar al fútbol femenino.

El comentario machista de un exjugador

“No soy fan del fútbol femenino. De verdad que no envidio a las chicas de corazón. Pueden jugar y hacer lo que quieran. Todo está bien. Pero sigo negándome”, dijo Dieter Schatzschneider, exdelantero del Hannover 96.

Para atizar su desafortunado comentario, Schatzschneider manifestó: “No me gusta el fútbol femenino, es como hablar de una salchicha vegana. Me niego, mi cuerpo rechaza la comida vegana. Cualquiera puede comer vegano, pero a mi no me hace ningún bien”.

Actualmente, Schatzschneider es cazador de talentos de Hannover 96, el club que disputa la Bundesliga 2. Si bien es famoso en su país, su talento no le alcanzó para defender los colores de su selección en torneos UEFA.