Familiares de Mafe Aguilar del ‘Desafío’ dieron detalles de su muerte

A través de Caracol Televisión es posible ver todas las noches y cada edición El Desafío, el cual con el paso del tiempo, ha ido cambiado su formato. En las últimas versiones del programa, la competencia ha sido llevada en Tobia, Cundinamarca, escogiendo al competidor que mejor demuestre sus capacidades físicas y mentales.

Te puede interesar: Shakira sufrió un fuerte golpe en Costa Rica, así está la colombiana

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

En la versión de este año, quedan más de 15 participantes en el juego, los cuales se dividen en dos equipos de ocho: Alpha y Beta. Sin embargo, esta vez los seguidores y televidentes fieles del programa se interesaron por ello, a raíz de nuevos detalles que se conocieron de una exparticipante que perdió la vida años atrás.

Mafe Aguilar del Desafío: Así la hallaron sin vida

Se trata de Mafe Aguilar, una participante joven que hizo parte del ‘Desafío Súper Humanos’ hace 5 años, en 2018 en el que logró conocer su faceta como competidora.

No obstante, su paso por el programa no fue muy largo, pues fue la sexta eliminada en esa versión, algo que la dejó con un vacío grande, pues sentía que podía dar mucho más.

Fue el pasado 30 de junio del año 2019, cuando la prensa nacional conoció el sorpresivo fallecimiento de la colombiana y ahora, a través del programa Expediente Final del Canal Caracol, se conocieron nuevos detalles del fatídico día.

Si bien las noticias estaban enfocadas en que ella murió por salvar a su novio de ese momento y que por ello se ahogó, fue él mismo quien desmintió esto para ese entonces.

Tras cuatro años de la muerte de Mafe, sus familiares y amigos contaron detalles del horrible hecho y hoy en día aún les cuesta recordar. Una de sus primas, Ligia Ceballos, aseguró que por esos días habían fiestas en el municipio de Puerto Colombia por lo que las motos acuáticas no estaban disponibles.

“Cuando llegamos que todo el mundo estaba buscando a Mafe, no había gasolina para las motos acuáticas que buscan a las personas”, dijo para las cámaras de Caracol.

Otro familiar de la exconcursante también destacó que el cadáver de la joven fue encontrado, luego de varias horas de búsqueda en el mar caribe.

“Ese día había fiestas en Puerto Colombia, había una tarima y apareció por detrás de la tarima. Todo el mundo vio, la gente que estaba ahí”, dijo.

Por otro lado, Rodrigo Giraldo, quien era el mejor amigo de la modelo señaló que en medio de la búsqueda él terminó en la clínica porque le dijeron que allá estaba.

“Efectivamente fui a la clínica y cuando llego lo veo a él (Julián González, novio de Mafe), no sabía decirme, no recuerdo si deliraba o qué pero no sabía decirme. Un médico se me acerca y me dice ‘cálmate que Mafe está aquí’, me dijeron que estaba muerta y me pasaron a donde estaba ella y me di cuenta de lo que había sucedido”, señaló