FICCI 2023: “Yo soy muy egoísta con mi arte”, Lido Pimienta

Lido es afro, indígena, colombo canadiense y artista que hace música con experiencias vividas . Así es Lido Pimienta, una cantante con estilo y mucho que decir.

AME5362. CARTAGENA (COLOMBIA), 23/03/2023.- La cantautora colombo-canadiense Lido Pimienta, una de las invitadas especiales del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Ficci), habla hoy durante una charla en el patio central del Centro de Formación de la Cooperación Española de Cartagena (Colombia). EFE/Ricardo Maldonado Rozo Fotografía por: Ricardo Maldonado Rozo

¿Cuál es el recuerdo que tienes de la revista Cromos?

Creo que las portadas, que eran como brillante, y como me gustaba mucho el diseño gráfico entonces me gustaba ver esas revistas en la casa, es un lindo recuerdo.

¿Es tu primera vez en FICCI?

Sí, es mi primera vez en el FICCI 2023, por ahora, he estado participando en conciertos míos entonces no he podido ver muy bien lo que está pasando, pero está activa la ciudad y siempre es chévere ser parte de eso, es muy bonito.

Alcancé a ver una película de Medellín ‘Ángel 69′ que me pareció sublime, lindo y muy importante ese filme. Y espero aprender a ver mucho cine, participar en talleres y de lo que más pueda aprender.

¿Cómo te has sentido en el FICCI? ¿Qué te ha dicho la gente?

En el FICCI me he sentido muy bien, me han recibido con mucho cariño, me han enviado y dicho muchos mensajes que dice que mi arte que mi obra y mis canciones le han hecho sentir muy bien, o que mi música les ha ayudado a sobrellevar situaciones muy difíciles entonces creo que es eso, como que no pienso mucho en los que ya pasó porque si yo pienso en lo que ya pasó, me pongo a mirar atrás no me gusta nada, siento que estoy en una evolución constante, mi preocupación es siempre ser mejor, es hacer cosas bonitas para el futuro.

¿Cómo defines tu música?

Mi música yo la llamó caribeña experimental. Si me escuchan muy chévere, pero si no me escuchan también, yo soy muy egoísta con mi arte, debería ser más inteligente y pensar en un público especifico o tratar de hacer música que gane más plata o estar en otro lugar, pero en realidad cada canción es una historia de lo que me pasó o lo que me está pasando.

Entonces es un arte muy real, no sigo tendencias, sale muy de lo que está dentro de mí, para mí es un milagro que 10 personas sepan quién soy yo, estar en FICCI y que me reconozca la gente y me envía fotos es algo, ok.

¿Cómo es tu día a día?

Mi vida cotidiana es de mamá, de criar a mis pelados y estar en el estudio encerrada como que no miro cosas que dicen de mí. Estoy muy retirada de lo que hago, sé que es una cosa que está ahí y la hago cuando me toca y no estoy en constante pensamiento de lo que voy a hacer

Mi día a día es como el de cualquiera, mamá colombiana que se levanta a los pelados la comida, afortunadamente tengo un compañero de vida excelente que me ayuda con las labores, a veces me deja dormir hasta tarde para que yo pueda descansar y hacer las loncheras, de llevar al colegio, nuestros días empiezan con los niños y nuestra bebé, eso lleva al colegio y trabajar.

¿Cómo llegaste a Canadá?

Pues Canadá llegó por medio de mi mamá que le gustaba ese país conceptualmente, e hizo el esfuerzo para ir, luego yo llegué y siempre la idea era estudiar y prepararme en lo que me interesa y así lo hicimos cuando me encontré con artistas de música donde he podido tener lazos muy fuertes con ellos, así que he construido una vida allá y ahora estoy lista para vivir en las dos realidades pero más presente en Colombia y con la convicción de criar a mis hijos allí que tengan esa cultura directa no solo de pantalla.

¿Cómo fue tu experiencia de cantar en el ballet de Nueva York?

Fue muy impresionante, nunca pensé que fuera hacer eso, pero luego lo hice y dije esto lo quiero hacer más, entonces lo más importante de ese capítulo de mi vida y lo que logró hacer es que soy compositora, arreglista y que no hay una música que yo no pueda hacer y quiero continuar haciendo eso y lo estoy haciendo.

¿Cómo es el proceso de componer las canciones?

Escribo solo de lo que me sucede, mis canciones son experiencias vividas

La realidad, las canciones que compongo para otros artistas es gente de renombre que lleva muchos años en la música, gente que es muy grande, me dan sus pautas, y entonces me dicen: “stoy sintiendo esto, el ritmo me gustaría es de esta manera y yo propongo y ahí salen las canciones.

¿Cómo ves a Colombia artisticamente?

Yo siento que Colombia tiene un potencial para elevar esa potencia creativa muy intensa y muy fuerte, tengo esperanza de un cambio, evolución de que las cosas se destruyan y luego vuelvan a construirse, esperanza de que todo el sufrir sea por algo lindo.