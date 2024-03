Foo Fighters: esto es lo que ha pasado con la banda tras el Estéreo Picnic de 2022

El 25 de marzo de 2022 se confirmó la noticia más dura para la banda norteamericana Foo Fighters. El baterista, Taylor Hawkins, falleció en su habitación de hotel en Bogotá. Esta noticia fue devastadora para los integrantes del grupo y para sus millones de fanáticos en todo el mundo.

La banda liderada por Dave Grohl, exbaterista de Nirvana, tenía previsto presentarse en la capital colombiana en el Festival Estéreo Picnic. Sin embargo, unas horas antes de su actuación, se dio a conocer la trágica noticia del fallecimiento de Hawkins, lo que convirtió el escenario en un enorme tributo para el músico. Los fanáticos dejaron algunas pertenencias, velas y mensajes en honor a su memoria.

En ese momento la banda publicó un corto mensaje en sus redes sociales oficiales. “La familia de Foo Fighters está devastada por la trágica y prematura muerte de nuestro amado Taylor Hawkins. Su espíritu musical y su risa contagiosa vivirá con nosotros para siempre. Nuestros corazones están con su esposa, hijos y familia, y pedimos que su privacidad sea tratada con el máximo respeto en este momento difícil”.

Esto es lo que ha pasado con Foo Fighters desde el Estéreo Picnic 2022

Tras la devastadora noticia del fallecimiento de Taylor Hawkins, la banda tomó la decisión de cancelar todas sus presentaciones y tomarse un tiempo para poder “llorar, sanar, acercar a nuestros seres queridos y apreciar toda la música y los recuerdos que hemos creador juntos”.

Seis meses después la agrupación liderada por Dave Grohl realizó dos presentaciones en tributo a la memoria de Taylor Hawkins. El 3 de septiembre en el Wembley Stadium en Londres y el 27 en el Kia Forum en Los Ángeles, California, en donde contaron con la participación de grandes reconocidos músicos.

En enero de 2023, la banda retomó sus presentaciones en festivales de música, y en mayo confirmó que Josh Freese sería el nuevo baterista, ocupando el lugar que dejó Taylor Hawkins.

Posteriormente, el 2 de junio, la banda lanzó su undécimo álbum de estudio llamado But Here We Are, que incluye canciones como Rescued, Under You, Hearing Voices, The Teacher, entre muchas otras. Este trabajo musical de Foo Fighters relata, a través de la música, el proceso de lidiar con el fallecimiento de Taylor Hawkins.

En la actualidad la banda se prepara para su próxima gira por Estados Unidos e Inglaterra. Esta comenzará el 1 de mayo en Dallas Texas y terminará el 18 de agosto en Seattle.