La inquietante foto que subieron de Kate Middleton a redes: ¿le dicen adiós?

El pasado 22 de marzo, el mundo conoció que la princesa de Gales, Kate Middleton, tiene cáncer, una enfermedad que la alejado de la esfera pública, pues, según confesó la propia esposa del príncipe William, en este momento la prioridad es su vida.

“En enero me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa”, compartió Kate a través de un video publicado en redes sociales. Sin embargo, pruebas posteriores revelaron la presencia de cáncer, lo que llevó a iniciar un tratamiento de quimioterapia preventiva.

Lee en Cromos: Rey Carlos III: ¿Cómo está y qué tan cierto es que el Palacio prepara su funeral?

¿Kate Middleton murió?

Con la enfermedad de Kate en el panorama, todas y cada una de las publicaciones que hace la realeza británica en redes sociales genera controversia entre los seguidores de la princesa, y más cuando estas evocan una relación con la muerte.

Ejemplo de esto fue lo que ocurrió el pasado 29 de abril, cuando los seguidores de William y su esposa vieron que la cuenta oficial del ‘Príncipe y la princesa de Gales’ en Instagram subió una foto en blanco y negro de la pareja.

Por supuesto, la primera reacción de sus fans fue imaginar lo peor, teniendo en cuenta que las fotos grises generalmente se usan como una muestra de luto para el o los protagonistas de la imagen; y con la princesa luchando contra el cáncer, el primer pensamiento de muchos internautas fue: “murió”.

Sin embargo, la publicación, contrario a anunciar la muerte de Kate, celebraba uno de los momentos más felices de su vida: la boda con el príncipe William en 2011.

“Hace trece años”, es la descripción que hizo la Corona en la publicación, cuya imagen es la del príncipe y la princesa el día de su boda, que, según expertos, fue una de las más vistas en la historia, con más de 22 millones de visualizaciones en todo el mundo.

Te puede interesar: Tío de Kate Middleton tildó de egoísta a Lady Di: “buscaba su propia publicidad”

“Qué susto, gente”; “No me hagan esto. ¿Por qué subieron una foto en blanco y negro de ella”; “¿Dónde esta ella hoy?” y “Eso no se hace. Me imaginé lo peor”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los seguidores de Kate Middleton en la publicación.