“Fue un proyecto muy exigente a nivel físico y emocional”, Natalia Reyes

La película postapocalíptica dirigida por Alfonso Quijada, narra la historia de una mujer, que aparentemente es la última sobreviviente después de la extinción de la humanidad tras una pandemia. Ella en compañía de un perro, que al parecer también es el único sobreviviente de su especie recorrerá las desoladas rutas de un mundo en el que la civilización ha llegado a su fin y la naturaleza se ha agotado.

Desde Cartagena, la actriz Natalia Reyes nos habló para la revista Cromos de lo que fue para ella protagonizar esta película en medio de la pandemia y con ocho meses de embarazo.

¿Cómo fue para ti protagonizar esta película?

Para mí fue muy emocionante hacer esta película, le tengo un cariño muy especial porque la hice estando embarazada y la hicimos en medio de la pandemia, es una película que solo tiene un personaje que soy yo y un perro (Lobo) que fue maravilloso, pero para un actor no hay un reto más grande que hacer una película y caracterizar el peso de una historia completamente sola y en ese estado.

Fue un gran reto, fue muy interesante porque tenía que estar todo el tiempo muy concentrada en el trabajo para poder lograr una historia que conecte con el público y creo que lo logramos.

Estoy muy emocionada de que llegue a la luz esta película, esta es una producción canadiense y norteamericana rodada en Colombia y es interesante ver cómo en Colombia empezamos a explorar otros géneros como lo fue esta película.

¿Cómo fue grabar en pandemia esta película?

El confinamiento nos hizo replantearnos muchas cosas, la soledad, el aislamiento, la necesidad del contacto y los animales fueron seres fundamentales, muchas personas consiguieron adoptar a un perro o se aferraron a lo que tenían, eso habla de una necesidad humana de la compañía y del cuidado también, del cuidar de alguien que cuide de ti, esta es una relación que tiene este personaje con el perro, ella cuida de él pero al final nos damos cuenta que él la cuida a ella también y hay una relación más allá de lo que vemos, es una relación de un ser humano con un perro solos en el fin del mundo y eso hace que sea una película diferente.

¿Qué pasó en tu mente cuando te dieron el libreto de la película?

Este es un thriller distópico pues no es solo ciencia ficción llevada a otro lado. Lo más loco fue cuando leí el libreto que hablaba de una mujer en un planeta desolado, en una pandemia me pareció absurdo, y lo leí antes de la pandemia en (2019), y cuando llegó la pandemia y hablaba de una mujer embarazada me sorprendí, esto no es tan absurdo, parece que una pandemia era una locura vivirlo, y luego digo estamos a la vuelta de la esquina, los seres humanos hemos tenido una pésima relación con la tierra y estamos provocando todo este tipo de fenómenos meteorológicos, de enfermedades, pues no estamos alejados de esa realidad.

¿Cómo fue para ti grabar en pandemia y embarazada?

Digamos que fue a nivel emocional muy duro porque en el embarazo tú estas muy vulnerable, tú eres un ser que la sociedad protege y cuida porque está en un estado de creación de otro ser humano, yo me sentía super poderosa porque estás con este poder de generar y gestar vida, yo estaba muy creativa, energética y con ganas de hacer muchas cosas en el rodaje.

Sentí que pude canalizar todas esas emociones, la vulnerabilidad, la soledad de la pandemia, el aislamiento y la esperanza de estar embarazada. La película me permitió sentirlas y canalizarlo a través del personajes.

¿Un reto para ti trabajar con un perro?

El perro no es actor, se cansa, se va, tiene hambre o está cansado, entonces es muy difícil de proveer de lo que iba a suceder, estábamos como a la merced de lo que podría pasarle. En algunas escenas salió a correr, se durmió, estaba cansado, no se pudo podía quedar quieto, fue un perro muy especial. Se generó un vínculo de amor de cuidado mutuo y esa relación se ve en la película

En la vida real se llamaba ( Blake) y era un perro mayor, se murió y me dio durísimo y entablamos una relación, así que el homenaje es esta película y queda para siempre este recuerdo.

¿Cuál fue el mayor reto que enfrentaste en el rodaje?

Yo creo que el cansancio, la productora y todo el equipo me protegió en este tema. Mi esposo Pedro estuvo noche y día conmigo cuidándome a mí y a Isla, todas las escenas fueron casi 8 meses de embarazo sola un mes y medio de rodaje y fue muy agotador, entonces fue muy exigente a nivel físico y emocional y ese era el reto, pero me lo disfruté y la guardo con un cariño muy especial porque habla de una parte muy particular de mi vida, estar embarazada en una pandemia.

Colombia se convierte en uno de los atractivos en cuanto a locaciones para hacer cine, ¿qué opinión merece?

Es muy emociónate para mí poder usar mi trabajo como actriz, mi voz como persona para promover la industria audiovisual en mi país, no es solo mi carrera o estar en Hollywood lo que quiero es caminar todos juntos, somos una industria que represento, una de las miembros más jóvenes de la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Pero vamos a una gran velocidad, a pasos agigantados, con mucha pasión, con mucho rigor con muchos jóvenes queriendo dedicarse a esto profesionalmente, si es muy emocionante que este tipo de proyectos vengan a Colombia y soy vocera de que nuestro país además tiene todas los climas la locaciones, y la disposición de la gente para hacer películas aquí. Eso ha sido parte de mi mundo y mi visión y por eso me encanta decir que este es un proyecto internacional que rodamos aquí en Colombia y no tiene que envidiarle el nivel técnico a otra película extranjera.

¿Cómo fue trabajar con el director Alfonso Quijada?

Fue muy lindo trabajar con Alfonso, no lo conocía, no había trabajado con él y es muy emocionante ver a alguien tan apasionado por lo que hace. Eso me contagió, su pasión por su historia es un personaje que tiene una chispa, una vitalidad, me convenció y quise embarcarme con él y verlo como un niño en set cada segundo. Eso me hizo ver que cada cosa que debemos hacer la podemos verla con tanta pasión, eso me gustó.