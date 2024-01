¿Greeicy vuelve a la actuación? Esta es su respuesta

Después de una larga temporada alejada de la televisión, Greeicy está de regreso, pero no como actriz, sino como jurado y coach de la más reciente temporada de ‘La Voz Kids’, la cual estrenó hace menos de un par de semanas. Pero esta vez es distinto, pues ahora ella es madre y conecta con los pequeños participantes de una manera diferente, más genuina y especial.

Noche a noche, la caleña sigue conquistando los corazones los colombianos, no solo con su evidente belleza, también con su carisma y autenticidad. Además de lo que se ve en cada episodio, es claro que su vida es algo que resulta interesante para los televidentes, no por nada se ha vuelto tan popular en internet la pregunta de: ‘¿cuántos perros tiene Greeicy?’, (para quienes quieren saber se calcula que sean unos trece).

Es por eso que en Cromos nos acercamos a la cantante y actriz, que además de hablar sobre su experiencia en este concurso de Caracol Televisión, hizo una reflexión sobre su carrera ahora que es la mamá del pequeño Kai y lo que sueña para su carrera en el futuro.

Cromos: ¿Qué te hizo aceptar esta temporada de La Voz Kids?

Greeicy: Cuando me llegó la invitación, lo primero que dije fue: ‘uy, no sé si estoy preparada’ para hacerlo otra vez, para estar en esa posición en donde tenés que muchas veces decidir y en mi corazón siempre está como quién soy yo para decir ‘sí o no’, eso me hizo dudar. Pero cuando me dicen ‘Kids’ dije: ‘Ok, me tocaron el alma’, porque siento que la invitación llegó en el momento perfecto de mi vida, ahora que soy madre, los sentimientos y las emociones que hoy he vivido me hacen definitivamente ver a los niños de otra manera, yo hoy no veo a los niños igual a como los veía antes, y eso me hizo pensar: ‘quiero estar ahí, quiero poder verlos, emocionarme con ellos’, y ha sido súper lindo y emocionante poder acompañarlos en esa experiencia tan bonita de la vida.

C: Como jurados, ¿cómo son ustedes capaces de decirle ‘no’ a un niño?

G: Es que esa es la parte que siento que es compleja, pero nos ha pasado naturalmente algo muy chévere, se supone que nosotros somos los coaches, los que les enseñamos a ellos, pero esto ha sido un aprendizaje de parte y parte porque lo que nos enseñan estos niños noche a noche es impresionante, cosas que dicen, como piensan. Y a mí me generó mucha tranquilidad que hice la comparación, porque también tuve la oportunidad de estar de jurado en un reality ya de artistas grandes, que fue ‘A Otro Nivel’, la energía es diferente, porque ellos están jugando, sí saben que hay una competencia, por supuesto, y ellos quieren ganar, pero naturalmente se están divirtiendo y eso hace que para uno sea más fácil.

Aparte, yo siento que sería más difícil decirle que no, por ejemplo, en ‘La Voz Senior’, como le decís que no a alguien que puede decir: ‘este es mi último cartucho’, un niño está empezando, independientemente que ganés o no estás empezando la vida. Entonces siento que eso a uno le genera un poquito de: ‘hey, fresco que hay mil sís y mil nos y este no de hoy no determina lo que será tu camino’. Entonces verlos así de relajados hace que sea un poquito más fácil porque igual sigue siendo muy difícil, sobre todo porque hay mucho talento y elegir entre tanto talento es muy complejo, pero muy positivo porque significa que tenemos muchos talentos en el país.

C: ¿Qué crees tú que tienes para enseñarles a estos niños?

G: Yo creo que el hecho de haber estado en algún momento de la vida en esa misma posición, porque yo empecé igual, en una tarima exactamente igual, con trece años, sin conocer cómo era este universo, sin entender qué iba a pasar, creyendo que esa era la oportunidad de mi vida y si ahí no era no iba a ser nunca, llegue a ese momento de la vida y hoy que han pasado tantos años estar de este lado me permite, con conocimiento, mirarlos a los ojos y decirles ‘hey, este camino es hermoso y esa oportunidad que hoy estás viviendo es maravillosa’, esta plataforma es impresionante.

Repito, independientemente de que te llevés el trofeo mayor o si duraste solamente dos batallas, tuviste una visibilidad impresionante, tuviste la oportunidad de que te conocieran, tuviste la experiencia personal de haber estado en un escenario y empezando el camino y tener esa oportunidad es maravilloso, te da mucha calle y te suma, todo te suma. Haber estado en esa posición me permite hablarles con más claridad de lo que es haber estado ahí.

C: Ahora que eres mamá, ¿cómo decides cuáles son los proyectos que quieres aceptar?

G: Yo siento que le pasa a todas las mamás, sobre todos la que lo son por primera vez, que uno es dueño del 100% de su tiempo, mis planes, mis proyectos, qué voy a hacer por mí, quiero yo crecer, cuando llega ese ser humano a tu vida los propósitos definitivamente cambias, las prioridades obviamente cambian y eso hace que todo lo que uno haga gire entorno a. De repente, no se me ocurre un ejemplo, me sale un proyecto y digo: ‘wow, no sé si quiero que mi hijo me vea ahí’, entonces sí influye, o digo: ‘wow, qué lindo que Kai me vea ahí, me vea compartiendo con otros niños, me vea disfrutando de otros talentos’, entonces siento que sí marca una diferencia hoy en mi vida ya no es qué quiero yo, para dónde voy yo, sino que es qué quiero hacer yo, pero tengo a alguien de la mano que estará conmigo por muchos años y que él está sumando a mis propósitos. Entonces cambia todo, los planes, la prioridad del tiempo, te ves muy bonito, sentís que llegó un motivo más real.

C: ¿Qué tan probable es que sigas explorando tu faceta como actriz?

G: Yo amo la actuación, o sea, yo creo que de lo que llevo cantando duré más tiempo actuando, duré diez años actuando, me enamoré de la actuación. Es muy complejo llevar las dos cosas al tiempo, las dos requieren de tu 100%, hice ese break musical para hacer ‘Ritmo Salvaje’, pero definitivamente afecta la dinámica en el ritmo porque ahora todo avanza tan rápido que si te alejás se fue, te dejó el bus, que también he venido corrigiendo eso, nunca te deja el bus, uno va al ritmo que tenga que ir, pero yo trato siempre de involucrar la actuación en la música, de hecho, este show que viene el 15 de marzo tiene muchísimo de actoral porque son dos personajes que van a estar en el escenario, está Yeliana, que fue este personaje que construí súper lindo, y va a estar Greeicy también, que es el que la gente ya conoce, pero Yeliana tiene mucho actoral, entonces ahí yo me desquito en el escenario. Pero si en algún momento sale un proyecto interesantísimo yo creo que valdría totalmente la pena volver a hacer ese break musical para darle vida a un personaje.

C: ¿Cómo sueñas tu carrera en diez años?

G: Es una pregunta difícil, sobre todo porque en los últimos años he planeado mil cosas y todo sale al revés, o me sale como tiene que venir saliendo, como la vida dice: ‘no, así no es, hay que hacer así’, entonces solo se me ocurre decir que espero estar rodeada de música, espero que la vida me siga dando la posibilidad de hacer música, lanzar discos, a la velocidad que la vida quiera. Yo espero estar toda la vida en las tarimas, seguramente con un poquito más de equilibrio, sin tanta prisa como lo es ahora, como ya tener esa estabilidad de hacer un disco al tiempo, sin la presión de la industria y la disquera, porque todo va a una velocidad y estás tarde, que te meten una presión mental que es lo que yo quiero soltar, y espero que con los años la vida y la trayectoria me permitan vivir más chill la carrera.

C: ¿Qué le dirías a la gente que sueña con una carrera en la música?

G: Yo creo que lo más importante, bueno, hay muchas cosas importantes, pero yo siempre digo esto y me gusta repetirlo, es estar seguro de qué es lo que te apasiona realmente, porque esto tiene altibajos, tiene momentos de mucha luz, de ‘wow, me está yendo increíble’, y de repente chao, se fue todo, arrástrese, y solamente uno se arrastra y no le duele arrastrarse cuando estás haciendo lo que te gusta.

Entonces, para mí, estar seguro, de lo que sea que te quieras dedicar, ingeniero, cantante, pintor, pregúntale a tu corazón qué es lo que te encanta, solo así, cuando llegan esos momentos de ‘juepucha, me siento agotado’, solo así uno dice: ‘no importa, estoy haciendo lo que me gusta’, pregúntate qué es lo qué querés y ahí ya tenés toda la fuerza para seguir en lo que sea.