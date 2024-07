Padrastro de James Rodríguez: “A los 3 años ya tenía su zurda fina”

James Rodríguez y Juan Carlos Restrepo nacieron para entenderse, como si fueran dos jugadores titulares de una selección imparable. Juan Carlos conoció a Pilar Rubio, la madre de James, en Cementos Diamante del Tolima. Ambos trabajaban en dicha empresa.

Luego de varias citas, se emparejaron, después se casaron y el resto es historia. Fruto de su vínculo nació Juanita, la hermana de James. Lamentablemente, Juan Carlos falleció por un cáncer hepático en noviembre de 2022.

En Cromos queremos brindarle un homenaje porque gracias a su dedicación, a la ayuda que le brindó a “Jamesito”, Colombia puede disfrutar del mejor jugador de su historia (no pensamos discutir con nadie la afirmación anterior).

James Rodríguez y su padrastro: ¿Cómo se conocieron?

Juan Carlos Restrepo: “Cuando lo conocí, él tenía tres añitos y su madre, Pilar, trabajaba en Cementos Diamante del Tolima, compañía en la que yo también estaba. Para que ella se dedicara a Jamesito, renunció a su cargo en la empresa. Cuando lo vi con un balón, recuerdo que pensé: «Este niño tiene un bonito talento». Yo tenía una cosa muy presente y era que, al tener un hijo, como padre, no tenía que preguntarme qué iba a estudiar sino qué talento tenía. Desde los tres años, Jamesito tenía su zurdita fina; un niño a esa edad pega con la punta del pie al balón y él ya manejaba las superficies de contacto. Impactaba con el borde interno, con el externo, pisaba el balón. Inicialmente lo entrené, lo llevaba al parque para tratar de enseñarle lo que aprendí en la inferiores de Deportes Tolima”.

James Rodríguez y su amor por Ibagué

JCR: “Su madre, Pilar, mi exesposa, quedó en embarazo de Juanita y, por trabajo, nos trasladamos a Bogotá. Lo matriculé en Sporting Cristal, una escuelita en el Salitre. Ya iba a cumplir cinco añitos y la familia no se amañó. A Pilar le afectó la altura. A Ibagué regresaron con la condición de que yo los visitara cada fin de semana. Lo más conveniente era estar acompañado por su madre y de sus demás familiares. Nosotros en Bogotá éramos apenas los tres y yo no tenía tiempo para estar con ellos.

A las dos semanas viajé a verlos y le buscamos otra escuela de fútbol. En Academia Tolimense lo matriculamos sin saber si le iba a gustar. Me acuerdo de que le dije al director que por talento no se preocupara porque ahí había un diamante. A los quince días, con seis añitos, Jamesito ya estaba jugando en la liga”.

James Rodríguez: a los 10 años ya jugaba con los de 14

JCR: “En la Academia Tolimense tenía su lúdica y por aparte, a los once años, le armamos un grupo interdisciplinario para potenciar su físico, su técnica y su mente. Le tocó duro a mi muchacho: salía del colegio, iba a almorzar a casa, entrenaba en la escuela y, al final, se quedaba a continuar con sus clases particulares. Veíamos que él ya con diez años jugaba con pelados de catorce, aunque le seguían sacando diferencia en lo físico”.

Sobre Pilar Rubio, la mamá de James Rodríguez

JCR: “Al principio la mamá no confiaba mucho en el proyecto; y era entendible, pues cargaba a cuestas la experiencia del papá biológico de James y de ver que algunos exjugadores terminaban en la esquina tomando trago o jugando picados por una cerveza en torneos de barrio. Sin embargo, la convencí y la familia se metió de lleno”.

James Rodríguez, fichaje estrella de Envigado

JCR: “James fue con perfil bajo al Pony Fútbol. El debut fue ante el Medellín, por eso la tribuna estaba más llena que la de un partido profesional. En el primer tiempo, la Academia Tolimense caía 2 a 0 y, en la segunda parte, Jamesito se echó el equipo al hombro. ¡Les empató 2 a 2! A partir de ese momento despertó el interés de Envigado, Medellín y Atlético Nacional. El torneo fue maravilloso; James fue la estrella.

Mi condición para que fichara con un cuadro antioqueño, era mudar a la familia a la ciudad. Pronto se comunicó con nosotros Gustavo Upegui, entonces presidente de Envigado. Me puso a concursar para un puesto en la Universidad de Envigado. Me contrataron y pactamos. Ellos le madrugaron a Nacional, pues hacia el medio día recibí una llamada de Humberto Sierra para informarme que me iban a dar una vacante en Postobón”.