Javier Mosquera en París 2024: cuándo compite el pesista que ya fue bronce y plata

Javier Mosquera es otra de las grandes esperanzas colombianas en París 2024. El vallecaucano va por sus terceras olimpiadas y, en las que ha disputado, se ha llevado a casa metales de diferentes colores.

En Río 2016 conquistó el bronce y en Tokio 2020 se calzó la de plata. Muchos ven en él al próximo Óscar Figueroa, el pesista antioqueño que cerró su carrera con un oro en Río 2016. ¿Mosquera logrará lo mismo?

Medallista Olímpico Tokio 2020 en compañía de Brayan Santiago Rodallegas y Mercedes Isabel Pérez Tigreros Fotografía por: José Vargas

¿Cuando compite Javier Mosquera en los Juegos Olímpicos de París 2024?

Nacido en Yumbo hace 29 años, Mosquera se caracteriza por su disciplina. De perfil bajo, pero con brillo de ganador, el vallecaucano llegó a París 2024 para completar el sueño que tiene desde niño: lograr una presea de oro.

Sobre sus inicios en la halterofilia, Mosquera dijo en una entrevista: “Cuando empecé a entrenar, yo quería levantar mucho peso, pero mi entrenadora Damaris no me dejaba porque estaba demasiado pequeño, yo era un niño. Comencé en este deporte porque mis dos hermanos lo practicaban y salían a competir a otras ciudades, entonces dije, yo quiero y me di la oportunidad de inspeccionar un nuevo deporte”.

Si no te quieres perder su participación en los Olímpicos París 2024, la cita es el próximo jueves 8 de agosto a las 12:30 pm (hora colombiana). Javier Mosquera saldrá en la prueba de 73 kg del levantamiento de pesas.