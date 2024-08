¡Qué miedo! Joven de 17 años murió por chupón que su pareja le hizo en el cuello

En la era de las redes sociales, historias insólitas se viralizan con rapidez, y TikTok es uno de los escenarios donde estos relatos toman vida. En los últimos días, un video ha captado la atención de millones de usuarios. En él, la Inteligencia Artificial narra la trágica historia de Julio Macias González, un joven que falleció de manera inesperada por un chupón que le hizo su novia en el cuello.

El video recrea los hechos ocurridos el 25 de agosto de 2016 en Iztapalapa, Ciudad de México. Según la narración de la IA, Julio, de 17 años, pasó la tarde con su novia de 25 años. En medio de los besos, ella le hizo un chupetón en el cuello. Luego, ambos se dirigieron a la casa de él para cenar con su familia. De repente, Julio cayó al suelo y comenzó a convulsionar. A pesar de los esfuerzos de los paramédicos, no pudieron salvar su vida.

¿Por qué murió el joven por un chupón?

Lo que resulta más sorprendente es la causa de su muerte: “El coágulo originado por la marca que me había hecho mi novia en el cuello se trasladó por vía intravenosa al cerebro, lo que me provocó una embolia mortal”, detalla el video. Este tipo de embolia es extremadamente raro, pero no imposible, lo que convierte la historia de Julio en una advertencia inusual sobre los peligros que pueden surgir de actos aparentemente inofensivos.

Tras la tragedia, los padres de Julio responsabilizaron a la novia, aunque se desconoce si hubo alguna acción legal en su contra. Según el video, la familia del joven nunca aprobó la relación debido a la diferencia de edad, lo que añade un matiz más oscuro a la historia.

El video ha acumulado miles de reproducciones y comentarios en TikTok, donde los internautas se han mostrado sorprendidos y conmocionados por esta increíble historia. El caso de Julio Macias González es un recordatorio de cómo una simple marca en la piel puede desencadenar un desenlace fatal y cómo las redes sociales se han convertido en un espejo de las tragedias más inesperadas.

