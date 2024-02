Juan Daniel Oviedo revela que perdió parte de su capacidad de oír. ¿Qué le pasó?

Lo de Oviedo es un relato de muchas caídas. En 2014 tuvo la más significativa: por un síncope, tras contestar el citófono de su casa, cayó en seco sobre su oído derecho y perdió la capacidad de escuchar.

En 2017, bajando en un ascensor de un piso 35, el oído izquierdo quedó al 40 % de su capacidad. Tuvo que ver un problema congénito y por suerte una prótesis auditiva le ayuda. Lo que alcanza a oír lo complementa con la lectura de los labios de su interlocutor. Esta característica sería indetectable para el que apenas empieza a conocerlo. Es que Oviedo es un camaleón: sabe convivir con sus limitaciones y dolores, los mimetiza, y estos han forjado su carácter. En vez de tomarlos como un argumento para frenarse, los interpreta como una oportunidad para desarrollar otras habilidades.

Juan Daniel Oviedo y Sebastián Reyes en Cromos. Fotografía por: Leonardo Sánchez

“Cuando se pierde la audición no quedas en silencio frente al resto del mundo, el cerebro se inventa los sonidos de afuera. Esa es la razón por la que personas con dificultades de audición tienen problemas de depresión, a veces esos ruidos se tratan con medicina psiquiátrica, nunca quise tomarla. El sonido que me genera el cerebro lo encapsulo poniendo atención en lo que esté haciendo, justamente para que dicho ruido no tenga relevancia”, dijo a Cromos.

Una de las hipótesis de la consagración a su trabajo está relacionada con la búsqueda crónica de actividad. Oviedo no nació para quedarse quieto. Sus jornadas laborales son extensas, su día comienza a las 4:30 a.m. con una trotada de seis kilómetros por el Parque Nacional o un ascenso al cerro de Monserrate. Explica que necesita el ejercicio para eclipsar el sonido que lo vive asaltando y cruza los dedos para que el porcentaje de escucha que conserva no se desacelere.

Así, encerrado en sus convicciones y aferra do al amor de su pareja y de su familia, Juanda quiere ser protagonista de la historia de Colombia. Los analistas políticos le ven madera de roble para que su ascenso prometedor se mantenga. El tiempo dirá si la renovación que representa será sólida y si su disparada en las votaciones seguirá flotando en las ideas y no en las maquinarias.

Mientras ocupe un cargo público, su mensaje siempre estará a prueba y, por las luchas que ha librado desde pequeño, tiene los elementos para tomar las mejores decisiones. No obstante, el tiempo dirá si su originalidad prevalecerá sobre las peligrosas dinámicas del poder.

Juan Daniel Oviedo y unas respuestas breves en Cromos

¿Qué le dirías a una persona que esté luchando por reconocer su orientación sexual?

Que cuando uno logra reconocerse en su esencia, es que verdaderamente encuentra las llaves de su capacidad para lograr lo que se proponga.

Un referente en tu vida

Mi abuelo Plutarco, el papá de mi madre.

Como político, ¿en qué no te gustaría convertirte?

No quiero ser recordado como una persona incoherente o inconsistente.

Cuando eras diretor del DANE en pandemia, ¿qué dato te dolió dar?

El aumento del embarazo en niñas entre 10 y 14 años, particularmente se dispararon en la pandemia porque sus confinamientos llevaron a que estuvieran expuestas a la convivencia con el tío o el padrastro. Eso disparó la cifra de nacimientos.

Estudiaste en Tolouse. ¿Algo que te haya quedado de tu vida en Francia?

El gusto por la cultura artística orientada a la fotografía, tengo una colección en mi casa de revistas. Estoy suscrito a varias del mundo de la moda y el arte. También me dejó el gusto por el buen comer.

