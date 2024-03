Juan Daniel Oviedo y su beso en Cromos: fotos de una sesión inolvidable

En 2017, bajando en un ascensor de un piso 35, el oído izquierdode Juan Daniel Oviedo quedó al 40 % de su capacidad. Tuvo que ver un problema congénito y por suerte una prótesis auditiva le ayuda. Lo que alcanza a oír lo complementa con la lectura de los labios de su interlocutor. Esta característica sería indetectable para el que apenas empieza a conocerlo.

Es que Oviedo es un camaleón: sabe convivir con sus limitaciones y dolores, los mimetiza, y estos han forjado su carácter. En vez de tomarlos como un argumento para frenarse, los interpreta como una oportunidad para desarrollar otras habilidades.

“Cuando se pierde la audición no quedas en silencio frente al resto del mundo, el cerebro se inventa los sonidos de afuera. Esa es la razón por la que personas con dificultades de audición tienen problemas de depresión, a veces esos ruidos se tratan con medicina psiquiátrica, nunca quise tomarla. El sonido que me genera el cerebro lo encapsulo poniendo atención en lo que esté haciendo, justamente para que dicho ruido no tenga relevancia”, dijo a Cromos.

Te traemos algunas fotos de aquella sesión inolvidable.