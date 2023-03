Juana Acosta: “la interpretación me salvó la vida” y otras confesiones

“Te tengo una mala noticia, mataron a tu papá”, fue la frase que Juana Acosta recibió en una llamada telefónica cuando apenas tenía 16 años y es la misma con la que abre su obra ‘El Perdón’, la cual honra la memoria de su padre, 30 años después de su muerte, suceso que cambió su vida eternamente, a tal punto de hacerla rechazar profundamente su gran pasión, la danza.

Ahora la caleña hace las paces con esta disciplina y vuelve al escenario con esta pieza que creó en compañía del dramaturgo Juan Carlos Rubio y el bailarín Chevy Muraday. Luego de haber recorrido España y haber visitado Bogotá el año pasado para el Festival Iberoamericano de Teatro, ella regresa a su país natal para dar las últimas cuatro funciones, tres en la capital, en el Teatro Colón, y una en el Teatro Jorge Isaacs de Cali.

En entrevista con Cromos, la actriz comentó cómo fue el proceso de creación de El Perdón, recordando cuando hace más de dos años se encontró con Rubio y su conexión permitió que él se animara a confesarle: “yo tengo muchas ganas de hacer teatro contigo”.

Hasta ese momento Juana Acosta no había tenido la oportunidad de hacer teatro en España, donde ha vivido más de veinte años y ha forjado una rica carrera en la pantalla chica y grande, entonces “era una cuenta pendiente” para ella.

Luego de la propuesta del también guionista, ella se puso en la tarea de investigar con quién él estaba trabajando y se enteró que el bailarín y coreógrafo Chevy Muraday era uno de ellos, un personaje que ya la había descrestado previamente y con quien se soñaba compartir el escenario.

Entonces un día la colombiana se despertó con un fuerte “impulso” y sabía que este era la perfecta señal para no solo probarse en el teatro y regresar a la danza, también para enfrentar uno de sus más monstruosos miedos, el asesinato de su padre.

Aunque en un principio la protagonista de esta historia no tenía claro cuál sería el resultado final, sentó a los dos españoles para revelarles su experiencia, “Se quedaron mirándome y me dijeron: ‘no sabemos qué va a pasar con esto, pero cuenta con nosotros, queremos hacer esto contigo’, Chevy me dijo: ‘Yo he trabajado con muchos actores, a mí por lo general los actores me dicen: ‘hazme bailar’, pero nunca me traen algo personal, por lo general soy yo el que se inventa el espectáculo, nunca una historia tan personal me había tocado’”.

Catarsis gracias al arte

Al llamar este show El Perdón, se trata de una forma de cortar el círculo vicioso de la violencia, algo que a toda costa quería evitar Juana, “yo me asusté mucho a los 16 años cuando pasó lo de mi papá porque yo sentía la violencia dentro de mi cuerpo, yo tenía pensamientos asesinos, yo soy capaz de matar a los que mataron a mi papá, me sentía con esa capacidad real y eso da mucho susto”.

Teniendo presente que la vallecaucana abandonó la danza cuando perdió a su progenitor, ahora que decidió retomar cuenta lo que sintió al presentarse profesionalmente: “Es impresionante cómo toda esa técnica que yo tenía alojada en algún lugar en mi cuerpo empezó a salir, cómo me di cuenta que yo tenía mucho miedo, incluso a mí me operaron de una hernia cinco meses antes de empezar a ensayar y ya no tengo 20 años, tengo 46, y meterme con un premio nacional de danza a bailar era un reto”.

Juana Acosta se llevó una gran satisfacción cuando presentó El Perdón en España, pero cuando llevó la obra a Colombia fue una experiencia diferente, “Yo siempre quise que esto fuera así, sabía que esto iba a pasar, era un deseo muy profundo, estuvimos en Semana Santa en el Festival Iberoamericano de Teatro y fue hermoso, como que el espectáculo cobró otro sentido, su sentido real”.

Y ahora que tuvo el chance de presentarse en la ciudad que la vio crecer da fin a un hermoso capítulo artístico, profesional y personal, “para mí presentarme en el teatro Colón, era un sueño, y la felicidad que tengo de cerrar en Cali, van a poder ir los hermanos de mi papá, la familia de mi padre, porque este es un homenaje para él”.

Sobre España y su nueva productora

Por otro lado, la actriz ya lleva 23 años trabajando en España, en los que se ha consolidado como una de las actrices más representativas, un salto y logro que muchos colegas quisieran. A propósito, ella recuerda cómo fueron sus primeros años:

“Yo recuerdo mis primeros años aquí con muchas ganas de aprender, yo me vine a España a eso, a formar (…) Recuerdo esos primeros años muy feliz, se me abrió la cabeza, descubriendo el cine europeo, leyendo los grandes autores del teatro universal, enamorándome de esta ciudad, porque soy una enamorada de Madrid, me siento muy afortunada de vivir aquí”.

Para terminar, Acosta habló de lo que le hace falta por explorar o lo que sueña hacer con su carrera, “Me faltan muchos directores con los que quisiera trabajar, muchas historias por contar, siento que he hecho mucho drama, me gustaría explorar más la comedia, yo nunca voy a dejar la actuación, pero ahora mi gran desafío es mi productora, que tengo con mi hermana Valentina, que se llama Calité Films. Es una productora que desarrolla contenido audiovisual y teatral”.