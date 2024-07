Jullieth Cano de Noticias Caracol, contó la fuerte razón de su renuncia al canal

Noticias Caracol, es uno de los noticieros más vistos en Colombia, pues ha sido testigo y narrador de los acontecimientos más importantes del país, convirtiéndose en un referente de la información para sus televidentes.

Te puede interesar: Nieta de Javier Hernández Bonnet se robó el foco en las redes: “Es demasiado linda”

Aquí encuentras más contenidos como este

Sin duda, para lograr ello, su equipo de profesionales, conformado por periodistas de trayectoria y talentosos, ha sido fundamental para mantener la credibilidad y el prestigio del noticiero.

¿Qué pasó con Jullieth Cano de Noticias Caracol?

A raíz de ello y de que diariamente los televidentes los ven, varios se han interesado por lo que suceda con ellos y justamente esto fue lo que pasó con la reciente salida de Jullieth Cano.

El pasado 3 de julio se conoció que la periodista decidió renunciar al canal y despedirse de todo el equipo de trabajo que la había acompañado por varios años en sus transmisiones.

“Después de 7 años y medio de ser la corresponsal de @noticiascaracol en Norte de Santander me despido con inmensa gratitud. Este trabajo fue mi sueño hecho realidad, un lugar donde reí, lloré y viví experiencias inolvidables, siempre trabajé honestamente y con el corazón. No fue una decisión fácil, pero es hora de abrir un nuevo capítulo en mi vida”, señaló en su publicación de Instagram.

Ahora, días después de su salida, se conoció las verdaderas razones que la llevaron a alejarse del canal y decirle adiós.

“La decisión la tomé netamente personal, cuando yo estaba tomando esa decisión fue que me empezaron a amenazar por unos informes que hice. Necesitaba una señal para tomar la decisión, y ya con las amenazas fue lo mejor cerrar el ciclo. Yo dejé las puertas abiertas, mis jefes están muy contentos con mi trabajo”, aseguró la cucuteña a Revista Vea.

Después, agregó: “Luego de la renuncia me hicieron unas ofertas laborales aquí en Cúcuta y no sé si se enteraron o qué, pero algunas personas inescrupulosas tomaron una foto mía de mis redes sociales y me hicieron unos montajes, que evidentemente se muestran que no son reales. No sé quién está detrás de eso, yo ya puse una denuncia, pero obviamente me afectó demasiado”.

La periodista también contó que su familia también se vio afectada por esta situación: “Han sido unos días demasiado duros, en los que no he podido dormir bien, he estado intranquila. Sin embargo, a la vez estoy tranquila porque sé que hice las cosas bien, eso lo demuestra la gente. Muchos aprueban la labor que hice durante siete años”, dijo Cano.