El desalentador panorama de la princesa Kate Middleton: “está muy enferma”

Desde comienzos de 2024, Kate Middleton ha sido el centro de atención de la familia real británica tras someterse a una “cirugía abdominal” que alarmó a sus súbditos.

La falta de información generó una gran tensión y, ante la creciente especulación, la princesa decidió dar un paso al frente en marzo. Así, por medio de un emotivo vídeo que rápidamente se viralizó, Kate reveló que le habían detectado cáncer y que estaba recibiendo “quimioterapia preventiva”.

Meses después de esta revelación, Lady Colin Campbell, biógrafa de Lady Di, ha compartido información clave sobre la salud de la princesa de Gales. Según Campbell, la situación es preocupante y ha tenido un impacto significativo en la Casa Real británica. Además, el rey Carlos III, también está luchando contra el cáncer, lo que ha exacerbado la situación.

El apoyo de William a Kate Middleton y el vacío de poder

La desaparición de Carlos III de la vida pública dejó un vacío de poder que no fue cubierto por su hijo mayor, el príncipe William. Ahora sabemos que el motivo de esta ausencia es el apoyo incondicional de William a su esposa, Kate Middleton.

Por su parte, Lady Colin Campbell asegura que Kate no tiene fecha prevista para retomar su agenda, aunque se espera que lo haga a lo largo de 2024, una vez su estado de salud sea óptimo; cosa que por el momento no se estaría viendo: “Katherine está muy enferma. El tratamiento es agotador. Tiene que reservarse para recuperarse y para poder ocuparse de sus tres hijos, que son muy pequeños. Es tan simple como eso, está demasiado enferma para estar activa”.

La reina Camila: nueva figura central

La enfermedad de Kate Middleton ha propiciado que otros miembros de la familia real avancen en la escala mediática. La reina Camila, en particular, ha emergido como una figura central, ganándose el respaldo del pueblo británico.

Lady Colin Campbell comenta: “la gente ha sido muy agradablemente sorprendida por cómo la reina Camilla ha estado funcionando. A mí no me ha sorprendido en absoluto porque sé cómo es. Es una mujer muy sensible, es muy pragmática, tiene una actitud estupenda y realiza su labor sin hacer ningún tipo de alarde. El público se está dando cuenta de todo esto ahora”.