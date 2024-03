Kate Middleton tiene una millonaria fortuna. Este es todo el dinero que acumula

Después de varias semanas de incertidumbre, la princesa de Gales, Kate Middleton, finalmente reveló lo que estaba ocurriendo y cuáles eran las razones por las que se había mantenido alejada de los medios de comunicación. En un vídeo compartido por el Palacio de Kensington, anunció al mundo le detectaron cáncer y ya se encontraba en tratamiento.

“Estoy bien y cada día me siento más fuerte. Sin embargo, las pruebas realizadas después de la operación descubrieron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva”, comentó la princesa de Gales en el video publicado por la Casa Real el viernes 22 de marzo.

Esta noticia ha generado un enorme impacto a nivel mundial, y los mensajes de apoyo hacia la princesa de Gales no se han hecho esperar. Esta situación también ha despertado un gran interés en la vida personal de Kate Middleton, llevando a muchos a querer conocer más sobre ella.

La princesa de Gales dio a conocer al mundo la noticia de que padecía cáncer Fotografía por: Palacio de Kensington

Esta es la fortuna de Kate Middleton en detalles

Kate Middleton y el príncipe William fueron nombrados príncipes de Gales en 2022, después del fallecimiento de la Reina Isabel II y la coronación de Carlos como monarca del Reino Unido.

Lo que muchos desconocen es que los príncipes reciben la mayor parte de sus ingresos del Ducado de Cornualles, el cual cuenta con una cartera de inversiones financieras y tierras que suman más de 540.9 kilómetros cuadrados. Este ducado fue establecido en 1337 con el objetivo de proporcionar apoyo financiero al heredero del trono, en este caso al príncipe Guillermo y a la princesa Catalina.

El ducado de Cornualles, según un informe de Forbes, generó ingresos de más de 35 millones de dólares, equivalente a aproximadamente 134 mil millones de pesos colombianos a la fecha. Además, es importante tener en cuenta que los príncipes reciben el 25% de la Subvención Soberana, un fondo proveniente de los contribuyentes que se paga anualmente a la familia real, con un monto aproximado de 17.5 millones de dólares.

La herencia de la Reina Isabel II a Kate Middleton y su dinero estando soltera

A todo lo mencionado anteriormente, también se suma lo que reveló Radar Online hace algún tiempo y es que la princesa de Gales estaba destinada a recibir una herencia de la Reina Isabel II de cerca de 110 millones de dólares en joyas. Esta incluye 300 piezas de joyería personal que pertenecía a la reina y no a la corona.

Según informó Celebrity Net Worth, antes de su matrimonio, la princesa de Gales tenía en su cuenta bancaria una suma cercana a los 10 millones de dólares, obtenida principalmente de su trabajo en la joyería Jigsaw y de las acciones del negocio de sus padres, valuadas en 50 millones de dólares.