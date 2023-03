Khloé Kardashian revela por primera vez el rostro de su segundo hijo

El pasado lunes 13 de marzo, el jugador de baloncesto Tristan Thompson cumplió 32 años. Una variedad de celebridades salió a felicitar al deportista y entre ellas, su expareja Khloe Kardashian.

En honor al cumpleaños del basquetbolista, la estrella de The Kardashians le dedicó una publicación en su cuenta oficial de Instagram en la que se puede ver el rostro de su segundo hijo con el jugador, el cual, hasta la fecha, no se había revelado.

Khloé Kardashian revela el rostro de su segundo hijo

La cara del infante no era conocida por la opinión pública hasta el momento. Sin embargo, ahora es posible verla en una de las más recientes publicaciones en Instagram de Khloé.

En el post es posible ver a Tristan con sus brazos alrededor de True, su hija de 4 años con Khloé, y Prince, el hijo de 6 años de Tristan, a quien comparte con su ex Jordan Craig. Los tres, sentados en un sofá, están mirando al bebé.

Junto a la imagen se puede leer: “Feliz cumpleaños @realtristan13 Eres realmente el mejor padre, hermano y tío. Tu amor, atención, bailes tontos, abrazos, viajes compartidos, rituales a la hora de dormir, la forma en que te presentas para ellos. Todo lo anterior significa más de lo que nunca sabrás”.

“Mi deseo de cumpleaños para ti es que continúes anhelando el cambio, la sanación y la transformación. Sé fuerte, sé amable, sé paciente, sé libre. Continúa enorgulleciendo a tu alma y a tu mami. Feliz cumpleaños papá bebé”, añadió Khloé.

La publicación ya cuenta con más de 4 mil ‘me gusta’ y por el momento, los comentarios se encuentran desactivados, por lo que la expareja no ha podido recibir mensajes al respecto.

Cabe resaltar que aún no se conoce el nombre del bebé y que, según una fuente que habló con E! News, habría sido concebido a través de una madre sustituta

“El bebé fue concebido a través de un vientre sustituto antes de que se revelara a Khloé y al público que Tristan iba a tener un bebé con otra persona en diciembre”, dijo la fuente.

El otro niño al que se refiere la fuente fue el gestado con Maralee Nichols, quien, había demandado a Tristan en junio anterior por gastos de embarazo y parto.

Además, se hicieron pruebas de paternidad para determinar si el hijo de Nichols también era de Thompson, prueba, que resultó ser positiva. El anuncio lo hizo Tristan a través de Instagram:

“Los resultados de la prueba de paternidad revelan que tuve un hijo con Maralee Nichols. Khloé, no te mereces esto. No te mereces el dolor y la humillación que te he causado. No te mereces la forma en que te he tratado a lo largo de los años. Mis acciones ciertamente no se han alineado con la forma en que te veo”, escribió.