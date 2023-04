La doble de Kim Kardashian muere durante una cirugía estética

Kim Kardashian tenía una doble que parecía salir de un sofisticado software capaz de replicar a las personas. Estamos hablando de Christina Ashten Gournaki, quien adquirió popularidad en las redes sociales por su impresionante similitud con la máxima celebridad del clan Kardashian.

Ella era Christina Ashten Gournaki, la doble de Kim Kardashian

Ashten había invertido más de 20 mil dólares en cirugías estéticas para acercarse a Kim Kardashian. Justamente durante un aumento de glúteos, la estadounidense entró en un paro cardiaco. “En las primeras horas de la mañana, aproximadamente a las 4:31 a.m. del 20 abril, recibimos una llamada telefónica de un miembro de la familia que estaba gritando frenéticamente y llorando histéricamente al otro lado de la línea. ‘Ashten se está muriendo... Ashten se muere...’ Fue una llamada que destrozó nuestro mundo en un instante y que perseguirá a nuestra familia durante el resto de nuestras vidas”, se lee en un comunicado divulgado por los seres queridos de la protagonista de esta historia.

“Desde mi adolescencia, la gente me ha estado diciendo que me parezco mucho a Kim Kardashian. Es una comparación que escucho casi todos los días cuando estoy en público. Y la verdad es que, si miras nuestras fotos de bebés o adolescentes, compartimos muchas similitudes. También nuestros padres provienen de antecedentes étnicos similares, lo que podría explicar nuestra semejanza”, había dicho Ashten en una entrevista a The Sun.

Su repentino fallecimiento deja tristes a sus 600 mil seguidores en Instagram y a los que pagaban por ver su contenido erótico en Onlyfans. Si alguien quiere participar en la colecta para cubrir los gastos funerarios, puede ingresar a uno de sus perfiles en las principales redes sociales.

Su familia todavía no puede creer que Ashten se haya ido. “Después de llegar al hospital poco después de la llamada telefónica, nuestra familia siguió viviendo una pesadilla, ya que nos informaron que su salud y bienestar habían seguido empeorando en una espiral descendente después de sufrir un paro cardíaco”, se lee en el comunicado.