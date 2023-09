La Amazonía se toma The Studio at Mizner Park de Miami de la mano de Ana Tamayo

La obra quiere lograr hacer un pequeño cambio, que ayude a unirse con los demás, en donde la geometría, la armonía, el equilibro desde la naturaleza, toman vida y un nuevo significado en esta selva colombiana y mundial.

Según la artista su obra AMA- ZONE es una meditación personal desde el arte, en donde reflexionar sobre el medio ambiente, la sostenibilidad y lograr hacer un pequeño cambio, que ayude a unirse con los demás, en donde la geometría, la armonía, el equilibro desde la naturaleza, toman vida y un nuevo significado en esta selva colombiana y mundial.

Puedes leer: El barista de Tom Cruise es colombiano y nos cuenta cómo es trabajar con él

La Amazonia se toma The Studio at Mizner Park de Miami de la mano de Ana Tamayo Fotografía por: Cortesía de la artista

1. ¿Cuál ha sido la inspiración de esta exposición?

Mi mayor inspiración es ser colombiana y mi profundo arraigo a su tierra a pesar de los más de 30 años de vivir a Colombia desde la distancia. La naturaleza y la selva Amazónica me conectan a mi propia meditación a donde reflexiono acerca del medio ambiente, su armonía, equilibrio y protección. Mi exposición AMA-ZONE está abierta al público en Boca Ratón, FL en The Studio at Mizner Park hasta el 31 de octubre.

2. ¿Cómo ha logrado posicionarse en el exterior?

Creo que la clave para cualquier profesional dentro del mundo creativo es la perseverancia y la autenticidad en su proceso artístico. Mi posicionamiento ha sido gracias a ser Ana Tamayo, la artista plástica, orgullosamente colombiana que siempre transmite a través de su energía contagiosa, en su discurso y en su obra, el respeto, la admiración y el orgullo por nuestra flora y fauna colombianas.

Mis obras están en colecciones privadas en Estados Unidos, en países extranjeros y en espacios públicos. He expuesto internacionalmente en el sur de la Florida, con la galería Gaudí en Madrid y Pop up Art Gallery en Madrid. También he participado en Ferias de arte en Francia y en Italia.

3. ¿Cómo cree que el arte cambia el mundo?

El arte es un lenguaje con el que nos conectamos a nivel intelectual y emocional. Considero que los mejores artistas tienen la capacidad de comunicar la esencia del mensaje que quiere ser transmitido y de dejar por fuera de la obra lo menos sustancial. Nos conectamos a la belleza o no, a mensajes sociales y políticos, o a la simple expresión de un trazo que nos produce algún tipo de sensación interna.

Si vivimos en una ciudad de mucho cemento y poco verde, poder amanecer junto a una obra de arte que nos lleve a la fantasía o a los recuerdos de vivencias al aire libre, podríamos decir que el arte tiene funciones terapéuticas. El arte educa, el arte se siente y el arte se piensa. El arte es enriquecimiento puro!

Puedes leer: Así fue como la música lírica conquistó al tenor colombiano Sidney Jiménez

4. ¿Cuál es su pintor/ra favorito/ta?

Escoger uno/una solamente es difícil. Admiro a diferentes artistas dependiendo del punto de vista siendo evaluado. Los trazos seguros y fuertes del Maestro, Alejandro Obregón me apasionan, en términos del manejo del color, Joan Mitchell, para mi, no tiene igual. O bueno, Van Gogh que fue quien influenció su obra.

5. ¿Cómo ve el mercado del arte en Miami?

Tengo la fortuna de vivir en el epicentro del arte Latinoamericano. Las ferias de arte durante Miami Art Week son un gran esfuerzo colectivo por mostrar artistas de nuestros países hispano parlantes. Los reclamos en términos de crisis económica no se han sentido mayormente en el mundo del arte ya que las ventas de obras siguen siendo, de manera constante, sólidas.

La idiosincrasia en los condados de Palm Beach, Broward y Dade, los tres condados más al sur del estado de la Florida, acoge al arte como una actividad o un producto estético con el potencial de expresar diferentes ideas, o en algunos casos, de una manera básica, como elemento decorativo.

6. ¿Qué es ser artista visual colombiana en Miami?

Es una oportunidad. Nuestra forma de asimilar el mundo es diferente a la de los demás y como consecuencia, nos expresamos de una manera que es contagiosa y educativa. Somos admirados como artistas y no solo por el manejo del color y por nuestra flora y fauna sino también por nuestro sentido de la estética.

También somos reconocidos como colombianos por todas las coyunturas políticas, económicas y sociales que hemos vivido. Somos interesantes y creamos curiosidad. Yo personalmente me inspiro en la naturaleza colombiana y me preocupan su conservación y bienestar.

Puedes leer: Fernando Botero, ícono universal del arte y orgullo colombiano

7. ¿Qué consejos le puedes dar a los artistas colombianos radicados en Miami?

Ser auténticos en lo que somos, sentimos y creemos. Sigamos siendo orgullosamente colombianos como también lo son desde Miami, Juanes, Fonseca y Carlos Vives, entre otros. Puro orgullo colombiano! Sigamos transmitiendo a través de nuestras diferentes prácticas en el arte, los tesoros y la magia que existen en el país a donde crecimos y a donde todavía tenemos nuestras raíces bien enterradas.

8. ¿Qué es lo que más extrañas de Colombia?

Su gente cálida en adición a nuestros paisajes naturales. Mi clima Bogotano y nuestra gran biodiversidad que nos da la posibilidad de subir o de bajar una montaña por solo un par de horas para encontrarnos rodeados de diferentes tipos y variedades de flora y de faunas mágicas. El olorcito a tierra caliente y bueno, nuestra comida deliciosa!

9. ¿Cuál cree que ha sido su influencia artística o conceptual de los artistas colombianos en relación con Botero? ¿Y la suya particularmente?

Creo que ser auténtico y creerle al arte frente a un concepto es primordial. Las dimensiones voluminosas junto con sus estudios e investigaciones de composición y color aplicadas por Botero fueron siempre un fiel reflejo de la cultura colombiana que lo llevaron a no solo ser artista, sino también historiador. En su expresión

artística, el Maestro Botero siempre fue honesto con sus orígenes y con su historia de vida personal. En mi caso creo que la forma de ver la naturaleza colombiana y expresarla es mi autenticidad. Es de donde vengo y es lo que soy.

10. ¿Cómo ha sido su trayectoria como artista que ha vivido en tantos países y en especial en Miami?

Soy psicóloga de profesión que creo, va de la mano con mi práctica artística, a donde estudio el bienestar emocional desde la catarsis y la meditación. Durante toda mi vida he tomado clases de arte en diferentes países, espacios y con diferentes profesionales.

Comencé a dibujar y a pintar a los 14 años con Augusto Ardila en el taller de arte de David Manzur en Bogotá. Tomé clases de cerámica en la universidad mientras estudiaba psicología, salí de Colombia en 1992 y en México, en Chile y en EEUU, he tomado clases en academias, universidades, museos y con profesores individuales. Llevo 20 años vinculada al Museo de Arte de Boca Ratón y a su escuela.