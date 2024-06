La gerente de mercadeo de Volvo: “Las mujeres fortalecemos el sector automotor”

Ángela Bolívar también señala que, además del reto ambiental en la industria automotriz: “otro desafío es que para las nuevas generaciones las prioridades están cambiando. Antes el símbolo de éxito estaba representado, entre otras cosas, en tener un buen carro. Hoy en día los nuevos consumidores encuentran otro tipo de aspiraciones, como viajar o vivir experiencias. A la hora de elegir, se conectan con marcas que no solo venden productos de gran calidad, sino que tienen una esencia muy conectada con las cosas que ellos valoran, como cuidar el medio ambiente”.

UN APORTE INVALUABLE AL MERCADO DE LOS AUTOS

A aquellos que siguen pensando que el sector automotor es cosa de hombres, Bolívar les dice que el talento y la pasión no tienen género: “La industria automotriz se beneficia enormemente de la diversidad de perspectivas. Las mujeres contribuimos con nuestro talento, nuestras ganas, con ideas, empatía y una visión que enriquece al sector”.

La ejecutiva de Volvo explica a los lectores de Cromos que la marca de origen sueco tiene en Colombia un portafolio 100 % Recharge, integrado por modelos eléctricos e híbridos enchufables, liderando la transición energética del sector de la movilidad en el país: “Un ejemplo destacado de nuestro compromiso es el lanzamiento del Volvo EX30, el SUV con menor huella de carbono de la historia de la marca, que encarna el estilo y la fuerza de la mujer moderna, mientras lidera la transición hacia una movilidad más sostenible”.

UNA GERENTE QUE NO DEJA NADA AL AZAR

Para poder dar su aporte a la marca que representa, Bolívar tiene un paso a paso de cuidado que, en términos integrales, blinda su salud. Ella no sale de su casa sin antes proteger su piel: “Mi rutina de cuidado de la piel es un momento que disfruto mucho. Recomiendo el Avène Hydrance Aqua-Gel. Es un producto que me encanta, ya que me proporciona una hidratación intensa y duradera, ideal para mi tipo de piel. Me gusta su textura, es ligera y refrescante, la uso tanto de día como de noche. Lo mejor son sus ingredientes calmantes que son excelentes para la piel sensible”.

MEDIDAS PREVENTIVAS

El 13 de junio se celebra el Día Mundial del Cáncer de Piel, con la intención de fomentar la prevención y concientizar sobre la importancia de adoptar unos buenos hábitos para evitar esta enfermedad. Este es uno de los tipos de cáncer más común.

Esta es la rutina de skin care de Ángela Bolívar: consta de crema antioxidante para proteger su piel de los radicales libres y una buena crema hidratante, seguida por el protector solar Anti edad de Avène. “Uso muy poco maquillaje. También me aseguro de beber suficiente agua durante el día. ¡Cargo con mi termito para todos lados!”.