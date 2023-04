Llega a la tv pública ‘El abrazo que no te di’ con Margarita Reyes

Puedes leer: Tatiana Calderón presenta en la FILBO “La niña más veloz que el viento”

El elenco encabezado por los actores Margarita Reyes, Julián Trujillo y Amparo Conde, incluye figuras como Luis Enrique Roldán, Susana Rojas, Marisol Correa, Paola Valencia, Rodolfo Silva, Luis Visbet y la niña María Clara Rodríguez, nominada en los Premios India Catalina en la categoría de Mejor talento infantil. La serie es un dramatizado de ficción con continuidad episódica de 6 capítulos de 30 minutos cada uno para audiencia familiar, grabado en 4K entre Bogotá, Chía y sobre la vía Cota Siberia.

El abrazo que no te di cuenta cómo Flora, una madre sobreprotectora y controladora, se derrumba cuando a pesar de los esfuerzos realizados, Luna, su única hija, muere. Pese al apoyo de los suyos, se sumerge en un duelo complejo y enfermizo, que pone en peligro su trabajo, su matrimonio y a ella misma.

Flora lucha contra errores que cree haber cometido y luego de confrontarse consigo misma y con su madre, descubre por qué le es tan difícil dejar ir a su hija y manejar lo ocurrido. La protagonista se enfrentará a la dura realidad: su vida nunca volverá a ser la misma y el dolor tal vez no desaparezca, pero puede hallar el equilibrio, el consuelo y la paz, emprendiendo un nuevo comienzo.

“Es una historia emotiva, real y pertinente. En un país como el nuestro, donde lastimosamente las muertes tempranas e inesperadas son pan de cada día, no se han abordado historias que cuenten el proceso que enfrentan los dolientes cuando la ausencia abruma. El duelo, que es algo natural, a veces se sale de control y esa es justamente la temática de la serie”, comenta Luz Alexi Castillo, periodista y creadora de la historia, y quien también diseñó ‘Del wok al mollo’, serie inspirada en hechos reales ganadora en la convocatoria Abre Cámara 2021.

Hablamos con Luz Alexi Castillo quien nos contó cómo fue el proceso de creación de esta dramática serie.

¿Por qué contar este tipo de historias ?

Este tipo de historias no se cuentan comúnmente porque se cree que cuando se parte de la muerte o la pérdida de alguien no es posible encontrar el final feliz. Pero creo justamente que hay que contar este tipo de historias porque la vida real es mucho más rica que esas historias que no tiene esos conflictos profundos, es necesario contar este tipo de historias porque nos acercan a la realidad y los productos audiovisuales son el reflejo de la misma.

¿Nos puedes comentar algo del hecho real en el que fue inspirada la historia?

Sí, varias historias, una de ellas fue en alguna ocasión una mamá que perdió a su hija de 3 años y unos años después, mi hija tenía una chaqueta que era igual a la que tuvo su hija el día que murió, cuando esa mamá, conocida mía, vio a mi hija con esa chaqueta se afectó mucho yo no entendía porque se afectaba de esa manera y ya después hablando con ella entendí que perder un hijo es algo que nunca se supera y nunca se sana.

A partir de varios relatos de padres que han perdido a sus hijos, creo que son historias que no han sido lo suficientemente contadas.

¿Qué mensaje se quiere transmitir a través de esta serie?

El mensaje que se quiere transmitir es que aunque es difícil y doloroso el duelo, finalmente es posible aprender a crecer y fortalecerse en el dolor, es posible encontrarle aspectos positivos al dolor de una tragedia como la que se muestra.

¿Cómo fue trabajar con Margarita Reyes y el elenco en general?

Pues el trabajo de Margarita Reyes y de todo el elenco fue muy emotivo, ellos cuando leyeron los libretos todos hicimos lectura ellos, absolutamente todos y coincidieron en que se encontraban con una historia que tocaba con los más profundo de las fibras, Margarita es mamá, ella unos meses atrás había perdido a un hermano y me dijo, yo reconozco a mi mamá en ese personaje y sé lo difícil que es un duelo por la pérdida de su hijo.

Aunque Julián no es papá al final del rodaje me dijo que había aprendido mucho de ese personaje por la manera en que estaba construido, porque en esta ocasión es un papá que lleva el duelo de manera distinta. En general por alguna circunstancia conocían a papás que habían tenido una perdida en ese conflicto y era fácil reconocer.

