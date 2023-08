LOL: Last One Laughing Colombia, el reality de Prime Video que rompe formatos

Prime Video acaba de estrenar su más reciente apuesta con sello colombiano, se trata de ‘LOL Last One Laughing Colombia’, un reality concurso liderado por Jorge Enrique Abello acompañado de diez actores, humoristas, influencers y más. Ya está disponible en más de 240 países y territorios.Esta es una batalla por un trofeo muy importante, en el que se desafían los límites de la comedia sin censura.

También te puede interesar: David Palacio habla de ‘Romina Poderosa’ y la segunda temporada de ‘Ritmo Salvaje’

Aquí encuentras más contenidos como este

El reality es un experimento poco convencional en el que cada uno de los concursantes se pone a prueba con lo mejor de su repertorio. Los integrantes, además de Abello, son: Constanza ‘Conny’ Camelo, Don Jediondo, ‘el Mindo’, Hassam, Karen Sevillano, Diana Belmonte, Manolo Zúñiga, Omar Murillo, Jonathan Gato y Camilo Sánchez. Cromos entrevistó a algunos de sus concursantes para conocer un poco más del proyecto y su dinámica.

Cromos: ¿Qué nos puedes contar para entender este nuevo formato en Colombia?

Conny Camelo: Es un formato muy interesante, un experimento social, donde metes a diez personas comediantes, actores, cómicos, influencers que tengan cercanía con la comedia y los metes a un lugar donde tienen que hacer reír a los demás, pero no se puede reír y el que se ríe sale y pierde.

C: ¿Qué fue lo que más les llamó la atención de este programa?

Don Jediondo: La diversidad, había gente conmigo de todas las regiones, entonces es como una pequeña Colombia representada en diez humoristas, en el humor, en la gracia, en la cultura, las costumbres, y además con una desventaja y es que el humorista tiene que hacer reír.

C: ¿Qué creen es lo que más le va a gustar a los colombianos de LOL Last One Laughing?

Omar Murillo: Que se van a sentir identificados, creo que la mayoría de los colombianos se van a sentir así, las regiones se van a sentir identificadas en cada uno de este parche, están expresadas las emociones de muchas personas, su idiosincrasia, su forma de ser, sus dichos.

El Mindo: Viéndolo desde otro ámbito, es la excusa perfecta para verlo en familia porque Don Jediondo es el influencer de mis papás. Es para verlo en familia porque, por ejemplo, las personas que me siguen van a verme a mí, entonces uno les puede compartir conocimientos de otros y meterlo en contexto.

C: ¿Cuál es la edad para verlo?

CC: No han visto nada, no saben a los delirios a los que llegamos, creo que todo depende los papás responsables porque hay momentos hardcore.

C: ¿Cuál es el recurso que traes a la competencia?

OM: Lo mejor es que uno llegue completamente abierto, esperar la sorpresa, porque si uno llega prevenido va ser más difícil plasmar lo que quieras, a mí me funcionó llegar abierto a lo que pase, a la improvisación.

C: ¿Cómo funciona la dinámica del concurso?

Camilo Sánchez: Es muy sencilla, en la casa LOL la idea es hacer reír a las otros nueve que están ahí, sin reírse, no es una carcajada, es una mueca, eso ya da para que te saquen una tarjeta amarilla, si te sacan dos tarjetas sales de la casa y quedas eliminado del reality. Ahora, lo que va a pasar para conseguir ese objetivo es loco.

Diana Belmonte: También cada uno tiene sus herramientas para competir, pero también la casa a ti te da unos retos que tienes que cumplir, entonces cada vez se vuelve más difícil el juego, más intenso. También lo pueden sacar a uno por no hacer.

C: ¿Cuál es el premio para el ganador?

Karen Sevillano: El ganador se lleva 200 millones de pesos para fundación que él elija, eso se gana, también la admiración y el respeto de los otros (risas).

Además: ¿Quién es Carl Philip de Suecia? El príncipe que las derrite a todas

C: ¿Qué te animó a unirte el programa?

KS: Lo que más me interesó y me encantó es que es sin censura, yo me caracterizo por ser una mujer sin censura, como me dice muchas veces la gente, boquisuelta, y cuando me dijeron que yo podía hacer eso me encantó, porque muchas veces me invitan a muchos lados y me dicen, ‘pero no puedes decir esto, no puedes hacer lo otro’, y uno se siente cohibido y muchas veces el aprecio de las personas no llega de la misma forma cuando una está dando su voz en totalidad.

C: ¿Creen que el show llena un vacío en el tipo de contenidos que suelen ver los colombianos?

DB: Sí, yo creo que es una propuesta muy novedosa, se ha hecho en muchos países, estábamos demorados los de Colombia con este laboratorio y sí creo que es una idea novedosa porque más allá de los realities que la gente se pelea y hay chismes y enamorados, que es lo que pasa siempre, acá el reto es diferente, es la gran tragedia del reality es que usted no se puede reír y que tiene que llegar a ver otros competidores en un estado de delirio absoluto porque llegamos a la demencia, es un experimento que va más allá de lo que a usted le dicen es el buen comportamiento.