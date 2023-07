Los Iniciados, la película basada en la obra de Mario Mendoza llega a Prime Video

Prime Video estrena este 7 de julio uno de sus proyectos más ambiciosos del año, se trata de ‘Los Iniciados’, una película inspirada en las grandes obras de Mario Mendoza, un thriller que dejará a más de uno sentado en el borde del asiento con ganas de más. Esta historia ocurre en un futuro cercano, en una ciudad donde el agua limpia escasea y el poder por controlar es toda una amenaza.

También te puede interesar: Marta Luisa de Noruega, la princesa que lo dejó todo por un chamán

Aquí encuentras más contenidos como este

Esta producción está a cargo de AG Studios, fue escrita por Nicolás Serrano y Esteban Orozco, dirigida por Juan Felipe Orozco, mientras que la producción fue de Rodrigo Guerrero, asimismo, contó con la participación del escritor bogotano como productor ejecutivo

El elenco está conformado por Andrés Parra, Aria Jara, Jorge Cao, Juan Pablo Urrego, Ana Wills, Francisco Denis y Patricia Tamayo. Estará disponible desde hoy en más de 240 países y territorios a lo largo del mundo.

Cromos entrevistó a Mario Mendoza, Andrés Parra, Aria Jara, Jorge Cao y Juan Pablo Urrego para conocer un poco más de este proyecto que pone en alto el nombre del país en términos de trabajos cinematográficos.

Cromos: ¿Cómo llegaron a este proyecto y qué los ánimos a unirse?

Mario Mendoza: La idea es de Rodrigo Guerrero, él es el que hace toda la gestión, veníamos hablando hace años atrás con Rodrigo en la Feria del Libro de Bogotá, él es un gran lector, habíamos hecho ‘Satanás’ antes como película y creo que al unir todo el elenco y al unir también al director, a ‘Pipe’ Orozco’, y luego a Esteban Orozco, los hermanos Orozco entran con un guionista que ya estaba trabajando en los guiones, que era Nicolás Serrano.

Me parece que fue algo muy lúcido, muy acertado, hay que recordar que los concept art de la película son de Keko Olano y Heidi Muskus, que son dos personas con las que yo venía trabajando novela gráfica y cómic, entonces creo que Rodrigo y Pipe tuvieron el acierto también de darle a la película un tono de anticipación distópica y de alguna manera creo que los concept de Keko dan también en el blanco. Es una reunión de talentos cuyo origen y cuyo cerebro centrales es Rodrigo Guerrero.

Andrés Parra: Yo me enteré del proyecto a finales del 2020 o a mitad de la pandemia y fue un sí automático, en ese momento, simplemente era la idea, no se sabía si iba a llegar a buen puerto. Yo me emocioné muchísimo, dejamos de hablar como un año y medio, yo dije: ‘bueno, seguramente no se va a hacer’, después vino un almuerzo donde ya se concretó y esa fue mi manera de entrar al proyecto, empezó el proceso de estudio del personaje, conversaciones con Mario, con Felipe, con Rodrigo, hasta que llegó julio de 2022 y empezamos a filmar. Fue una experiencia muy bacana.

Aquí puedes ver la entrevista completa con el elenco de Los Iniciados

Aria Jara: Por mi lado un día me llamó mi mánager a comentarme que estaban buscando varias chicas trans para una película, una producción muy grande que estaban haciendo.

Hay algo muy curioso y es que yo todo el tiempo estuve casteando para el personaje de Moni, hasta el último casting que yo presenté ya di con Felipe Orozco, el director, yo presenté ese casting para Moni, me fui para la agencia y me dice mi mánager: ‘no te vayas, me acaba de llamar la productora que quieren verte otra vez’, me regreso, me voy en mi moto al lugar donde estábamos presentando los casting, lo presento esta vez para Gaby, me fui para mi pueblo con la incertidumbre de saber qué va a pasar con esto, porque yo veía todas las demás mujeres que estaban audicionando para el papel y yo decía: ‘no, es que son mujeres que ya tienen un nombre en la industria’ y yo llevaba un tiempo pero en la industria del modelaje, no de la actuación.

Fue una sorpresa muy linda y grata saber que me dieron este espacio en los iniciados, muy agradecida siempre y honrada por el placer de trabajar en esta producción.

Además: Silvy Araújo: “La disciplina es el factor más importante del éxito”

Jorge Cao: Cuando te dicen: ‘Mario Mendoza, guion basado en…’ no hay nada que discutir, uno dice sí. Ese fue un mensaje que me llegó a través de mi mánager, fui a casting, pensé que no lo había hecho nada bien y fui escogido de todas maneras, cosa que agradezco infinitamente a la vida porque viendo ahora la película me doy cuenta de lo que hemos hecho, de la calidad de producto que se hace en Colombia por artífices colombianos, se pone de manifiesto que sí tenemos guionistas, sí tenemos fotógrafos, sí tenemos diseñadores, sí tenemos de todo, que sí podemos hacer películas como se pueden hacer en cualquier parte del mundo, siempre y cuando tengamos el billete para poderla producir, eso es elemental.

Pero estamos frente a un producto que nos va a abrir muchísimas puertas a nivel mundial, es un producto que se va a ver en 240 países y eso se dice así pero quiere decir que se va a ver en el mundo, es la posibilidad de tocar las puertas en otros lugares y que otra gente sepa cómo pensamos y cuál es el mundo en el que se desenvuelven estos personajes colombianos. Entonces me parece que, en todo sentido, ético, estético, personal, para cada uno de los actores estamos frente a un fenómeno cinematográfico importantísimo para la cinematografía nacional y la iberoamericana sin duda.

Juan Pablo Urrego: Me llamaron a hacer una audición, lo que sabía es que era una película basada en unos libros de Mario Mendoza, hice la audición, después fui personalmente a hacer otra audición, entré al proyecto y también muy agradecido, muy feliz por haber participado en esta historia.