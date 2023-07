¿Los ovnis existen? Pilotos de la Fuerza Aérea y la Nasa confirmarían que sí

No es una película de ciencia ficción. Lo que sucedió el miércoles 26 de julio calificaría como escena de Hollywood, pero no, estamos hablando de una audiencia ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos de tres exmilitares que tocaron un tema truculento: los objetos voladores no identificados (ovnis).

Ryan Graves, David Fravor y David Grusch fueron los protagonistas de la audiencia. Los primeros dos son exaviadores; y Grusch es un veterano de combate y exoficial de la oficina de inteligencia del Pentágono.

“Mi testimonio se basa en información que he venido recibiendo de individuos con una larga trayectoria de legitimidad y servicio para este país, muchos de los cuales también comparten evidencia convincente en forma de fotografías, documentación oficial y testimonios orales clasificados”, dijo Grusch a los legisladores.

Sus palabras resonaron, pues manifestó bajo juramento que el Gobierno está ocultando información a la opinión pública y al Congreso. Por su parte, el teniente Ryan Graves, que hizo una carrera como piloto, señaló que “si los ovnis son drones extranjeros, son un urgente problema para la seguridad nacional”.

Graves fue enfático al aseverar que “si los ovnis no son de origen humano, es un tema para la ciencia. En cualquier caso, los objetos no identificados son una preocupación para la seguridad aérea”.

Finalmente, el piloto David Fravor explicó que presenció en 2004 un ovni con la forma de un “tic tac” (caramelo norteamericano) y destacó sus capacidades de vuelo imposibles de realizar para la tecnología terrícola.

La respuesta de un líder de la Nasa

Bill Nelson, jefe de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (Nasa), le salió al paso a las declaraciones de Grusch. “Decidí, como la cabeza de la Nasa, ante todas las sospechas sobre el tema de los extraterrestres, que designaría un comité integrado por científicos muy distinguidos. Ese comité está deliberando y dará a conocer su informe públicamente el próximo mes. Mientras tanto, les puedo decir, hasta que accedan el informe, que ellos van a utilizar nuestros sensores, nuestros equipos en el espacio, para tratar de identificar estos fenómenos”, dijo.

Nelson también expresó que la Nasa está preparando un viaje con humanos al lado oscuro de la luna. Sobre la posibilidad de que haya vida extraterrestre, Nelson deslizó: “Personalmente creo que en el Universo hay vida afuera. El universo es muy grande, los científicos ya nos dijeron con bastante precisión que la probabilidad es de uno en un trillón de que haya otra Tierra como nuestro planeta que pueda crear vida”.