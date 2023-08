Luis Rubiales: pareja, hijos, edad y más del presidente de la Federación de España

El caso Luis Rubiales es un terremoto político y deportivo. A pesar de las críticas, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol se sigue aferrando al cargo después de darle un beso no consentido a Jenni Hermoso en la final del último mundial.

Lee también: Beso de Luis Rubiales y Jenni Hermoso, ¿fue acoso?

Por ahora, Rubiales (46 años) resiste a la presión de los medios de comunicación, del gobierno del presidente Luis Sánchez y de los y las jugadoras. Para los que no saben, nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1977 y comenzó su carrera futbolística en el Motril CF, antes de pasar por el Amorós CF, el Real Mallorca, la UE Lleida, el Xerez CD, el Levante UD y el Alicante CF. Se retiró del fútbol profesional en 2010.

En 2012, fue elegido presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles. En ese cargo, lideró la lucha de los futbolistas por mejorar sus condiciones laborales y económicas.

Seis años después fue elegido presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Las banderas de su mandato han sido impulsar la profesionalización de la gestión de la RFEF y ha mejorado las condiciones de los futbolistas españoles.

Te puede interesar: Nicole Regnier contra Rubiales por besar a Jenni Hermoso: “Lo tienen que echar”

Luis Rubiales y sus otras polémicas

También ha estado envuelto en otros escándalos, como el pago de comisiones por la venta de los derechos audiovisuales de la selección española o el viaje de la selección española a Arabia Saudí. A pesar de las polémicas, Rubiales sigue siendo uno de los dirigentes deportivos más importantes de España.

Ella era la pareja de Luis Rubiales y sus tres hijas

Rubiales y la abogada Manuela Delicado Vega tienen tres hijas: Lucía, Ana y Elena. “Mis hijas son muy fuertes, más fuertes que yo. Yo me considero un tío fuerte, pero lo de mis hijas no es normal”, dijo el dirigente en una entrevista. “La mayor estudia Historia del Arte, es una tía muy sensible y con un compromiso consigo mismo y con la sociedad. La mediana es la que más se parece a mí, quizá la más reivindicativa y es, además, una tía con una inteligencia bestial”.

Actualmente separado, se dice que ha tenido varios noviazgos.