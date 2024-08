Luisa, del Desafío, habló de Alejo y reveló qué piensa realmente ¿Pasará algo?

En el Desafío XX, Alejo y Luisa han sido dos de los participantes más destacados en el Desafío XX. Alejo, conocido por su fortaleza y habilidades estratégicas, ha demostrado ser un competidor formidable, mientras que Luisa ha impresionado con su agilidad y espíritu competitivo.

Juntos, han formado una alianza poderosa, y ahora en esta nueva etapa del Desafío los televidentes conocieron una confesión por parte del paisa que avivó los comentarios en redes sobre lo que podría pasar con su regreso a la competencia.

¿Qué pasó con Luisa Sanmiguel del Desafío?

A raíz de la cantidad de comentarios que generaron las palabras de Alejo sobre Luisa, la deportista tuvo que publicar un corto pero conciso comunicado sobre lo que pensaba de esta situación.

Días atrás, Alejo se confesó con sus compañeras y afirmó: “Yo me estaba enamorando de la reina. A mí la reina me estaba gustando, pero no es que yo dejé de amar a Melissa, pero en el juego, pues en ese momento a mí la reina me estaba gustando. Yo tenía como la necesidad de cuidar a una mujer y yo siento que ella tenía como la necesidad de dejarse cuidar”.

Igualmente, al regreso de la excapitana de Omega, Alejo se confesó: “Oiga, a mí se me estaban subiendo los polvos a la cabeza. Gracias a Dios se fue. Está muy hermosa, mucho. Yo no sé qué me está pasando ni con mi cuerpo ni con las sensaciones que siento. Qué felicidad, no puedo creerlo. ¿Le puedo decir algo? Lu, pero concentradita en mí y en exceso”, dijo.

Teniendo en cuenta ello, Luisa Sanmiguel del Desafío aseguró que en realidad a ella nunca le gustó Alejo y que entre ellos nunca iba a pasar nada.

“Es fácil juzgar cuando no se conoce toda la historia, pero detrás de cada acción y cada decisión hay razones, experiencias y sentimientos que muchas veces no se van a simple vista. Antes de criticar y lastimar con nuestras palabras tratemos de entender, porque todos estamos luchando batallas que los demás no pueden ver”, se lee al comienzo de un comunicado.

Después, agregó: “¿Que si Alejo sintió algo? Sí. ¿Que si pasó algo entre Alejo y Luisa en el programa? No. ¿Que si pasará algo entre Alejo y Luisa? No. ¿Que Alejo ya no es fiel? Siempre lo fue, porque como lo manifestó muchas veces, él adora a su diosa y ninguna otra persona podría cambiar los sueños y propósitos que tiene junto a ella”.

Finalmente, aclaró: “No me gustó nunca Alejo. Nunca me insinuó nada, se comportó como un amigo y no porque sintiera algo por mí dentro del juego voy a dejar de ser su amiga” y “Seguiré siendo la misma persona con Alejo, en esta vida y la otra. El que necesite llorar y criticar que lo haga”.