Luisa y Alejo del Desafío ya no disimulan: ¿Era mentira lo de “no pasará nada”?

El Desafío ha sido el espacio para que Luisa y Alejo capten aún más la atención de los televidentes en esta edición. Su llegada al programa ha generado diversas reacciones entre los televidentes y sus compañeros de equipo.

La decisión de Alejo de elegir a Luisa como su pareja ha sido un punto de inflexión en el desarrollo de la competencia.

Desafío: ¿Qué está pasando entre Alejo y Luisa?

La presencia de Luisa en el Desafío ha revitalizado la dinámica del equipo del Tino. Su ingreso ha traído consigo una nueva energía y un enfoque estratégico diferente.

Tanto Luisa como Alejo han demostrado ser competidores fuertes, capaces de superar obstáculos y adaptarse a las cambiantes condiciones del juego.

Sin embargo, sus competencias físicas y su fuerza no han dado tanto de qué hablar como lo que podría estar pasando entre ellos en términos de un supuesto “romance”.

Desde que Alejo confesó que en algún momento sí le llegó a gustar Luisa y que incluso él se vio sorprendido, de que alguien más le gustara a pesar de tener novia, los televidentes no los han perdido de vista, pues a pesar de que ella ya aclaró que nunca le gustó, aún lo siguen de cerca.

En el capítulo 87 del ‘Desafío XX’, se vio cuando el Tino le hizo una supuesta advertencia a Alejo sobre su situación con Luisa.

Cuando se fueron a cambiar para recibir las indicaciones de la prueba que le esperaba, la ‘parejita’ de amigos llamó la atención de las cámaras cuando se dieron un abrazo poco usual.

Ambos se abrazaron tan intensamente, que terminaron tumbados en la cama juntos, lo que provocó un comentario de Tino hacia el participante.

“Sigo yo Alejo que ese noviazgo suyo está así vea, colgando de un hilito, cuando salga de aquí”, mencionó el Tino.

Ante ello, Alejo dijo: “No creo Tino, todo va a estar bien. Cuando llegue con esos 1200 millones a la casa quién va a mandar a uno para dónde”.

“Te acordarás de mí”, respondió el exjugador de Fútbol. Paralelamente, la reacción de Alejo causó incomodidad entre los seguidores del ‘Desafío XX’, que rápidamente expresaron su desagrado hacia el incidente.

“Y el cometario de Alejo con lo que le dijo el Tino de su novia y él y qué”; “Cuando me devuelva con mil millones nadie me va a dejar” joda yo de la novia estuviera ardida”; “Lo siento, pero lo que hacen Alejo y Luisa no es muy distinto a lo que pasó entre Natalia y Kevin”; “El hecho que Alejo eligiera a Luisa para que volviera al Desafio XX queda claro que alejo terminó con la novia. El comportamiento de alejo es de hombre soltero que esta enamoradito de la vieja que le gusta”; “¿Vieron cuando Alejo le dió la nalgada a Luisa cuando comenzó la prueba?”, fueron algunos comentarios.

¿Vieron cuando Alejo le dió la nalgada a Luisa cuando comenzó la prueba?



Y todavía dice que la novia no lo dejará porque él llevará los 1200 millones... #DesafioXX pic.twitter.com/i7JaaIDH6X — San†ino Rocca (@cristhianrocca) August 13, 2024

alejo pensaba que la novia despues de esas escenas con luisa lo hiba a recibir con los brazos abiertos, y lo va a recibir es asi #DesafioXX #Desafio20Años #DesafioTheBox pic.twitter.com/R0WZBNHNIv — JAY || 💗🖤 (@pocky_jd) August 13, 2024