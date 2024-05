Mujer perdió sus piernas, un brazo y algunos dedos tras dar a la luz a sus gemelos

El proceso del parto, aunque es natural y maravilloso en muchos aspectos, también conlleva riesgos y desafíos significativos. Las complicaciones pueden surgir en cualquier momento, desde el embarazo hasta el alumbramiento, y las mujeres pueden enfrentarse a peligros que van desde hemorragias y preeclampsia hasta problemas con la placenta y complicaciones con la anestesia. Una reciente historia desde Londres ha puesto de relieve estos riesgos de manera dramática.

Khedidja Teape y su esposo, Shawn Ayton, esperaban con alegría el nacimiento de sus gemelos, Zakari y Zalaysia. A pesar de no haber planificado una expansión familiar tan pronto, el embarazo de Khedidja transcurrió sin problemas significativos hasta el momento del parto en abril de 2023, en el Hospital St George’s de Londres.

Sin embargo, la felicidad pronto se tornó en preocupación cuando Khedidja comenzó a experimentar síntomas alarmantes después del nacimiento de sus hijos. “Pronto estaba vomitando verde y amarillo. Tuve diarrea y dolores de cuerpo. Perdí el apetito, no podía comer y temblaba constantemente”, recordó Khedidja. A pesar de sus síntomas, tanto los médicos como las parteras minimizaron sus preocupaciones, hasta que ella decidió seguir su instinto y llamó a una ambulancia.

¿Qué es la sepsis posparto?

Fue entonces cuando se descubrió que Khedidja sufría de sepsis posparto, una infección potencialmente mortal que se desarrolla después del parto y, según MedLine Plus, “ocurre cuando el cuerpo tiene una fuerte respuesta inmunitaria a una infección bacteriana”. Luchando por su vida, fue trasladada de urgencia al hospital e ingresada en cuidados intensivos mientras los médicos se esforzaban por estabilizar su condición. “Todo sucedió muy rápido, pero antes de darme cuenta, me llevaron en silla de ruedas a la sala de emergencias… En estado de shock, me llevó días aceptarlo. No entendí por qué me había pasado a mí”, reveló Khedidja.

La sepsis avanzó rápidamente, obligando a los médicos a tomar medidas drásticas. Khedidja se enfrentó a la amputación de ambas piernas, un brazo y varios dedos debido a la gangrena causada por la infección. “Les rogué que no lo hicieran y que primero vieran cuánto sanaba, pero dijeron que no tenían otra opción porque la piel estaba muerta”, compartió la mujer.

Después de múltiples cirugías y semanas de rehabilitación, Khedidja finalmente regresó a casa con su familia. Aunque su vida había cambiado para siempre, encontró consuelo en el amor y el apoyo de sus seres queridos. “Cuando desperté, no podía sentir nada. Me alegré de que todo hubiera terminado y de haber sobrevivido”, expresó.

Con prótesis y terapia, Khedidja aprendió a adaptarse a su nueva realidad, encontrando alegría en cada pequeño logro y en el hecho de estar viva para ver crecer a sus hijos. “Mis gemelos están sanos y felices y tienen 1 año. Incluso puedo llevarlos ahora en el hueco de mi brazo”, compartió con una sonrisa. “Puede que mi vida haya dado un vuelco, pero al menos mis bebés y mis hijos mayores todavía tienen a su madre”, dijo con determinación.