Margarita Ortega habla del fuerte accidente que sufrió grabando su nuevo proyecto

En Prime Video ya se encuentra disponible su nueva serie con sello colombiano, ‘La Vida Después de Reality’, protagonizada por Margarita Ortega, marcando así su regreso a la actuación. Es dirigida por Juan Camilo Pinzón, conocido por su trabajo en producciones como ‘El Secretario’ o ‘Pecados Capitales’. Más de 240 países y territorios pueden conectarse con esta interesante comedia.

Además de la caleña, el elenco está conformado por Carlos ‘Pity’ Camacho, Natalia Betancurt, Michell Orozco, Eduardo Pérez y Lina Tejeiro. La historia se centra en Marcela, una profesora organizadora que decide darle un importante giro a su vida al animarse a participar en un reality show. Pero al estar lejos de casa su familia tendrá que enfrentarse a una dura realidad, entonces su mejor amiga tendrá que encargarse de su hogar.

Cromos asistió a la presentación de La Vida Después del Reality, donde conversó con los protagonistas para conocer más a profundidad esta propuesta.

Cromos: ¿Qué detalles nos pueden compartir sobre cada uno de sus personajes?

Natalia Betancurt: Yo interpreto a Laura, ella es una profesora de colegio, una mujer libre, un espíritu libre, artista, independiente, autónoma, que a través de la historia van a descubrir que tiene su lado oscuro y, como se dice hoy en día, una palabra de moda, es bien tóxica, entonces la Laurita tiene todas las herramientas para expresar esa pasión que tiene y se van a divertir mucho, porque las cosas que ella llega a hacer ni yo me las alcanzo a imaginar.

Carlos Camacho: Mi personaje es Miguel, él es el papá de la familia, casado con el personaje que interpreta a Margarita, entonces tenemos esa relación de pareja, tratando de sacar adelante unos niños en su adolescencia con sus pros y sus cosas por aprender de la actualidad.

Miguel es un personaje bueno, bonito, que se pega y se apega a su esposa mucho y la apoya en todo, pero indiscutiblemente sin ella no sabe manejar muy bien el día a día y a su familia, entonces es un personaje que representa a estos hombres buenos, que quieren salir adelante, pero indiscutiblemente necesitan a una mujer, en este caso, muy muy buena a su lado para seguir creciendo y educar a sus hijos.

Margarita Ortega: Yo soy Marcela, en La Vida Después del Reality, es una mujer, que como muchas mujeres de mi generación, que estamos en la edad media, nos estamos haciendo preguntas acerca de qué hemos hecho con nuestras vidas, muy por encima de una reflexión que nos lleve a sentir que hemos perdido el tiempo, o perdido nuestra vida, lo que sí es cierto es que creo que hay un momento en el que, no solamente las mujeres, pero digamos que en particular el espectro de Marcela y el mío es el femenino, nos planteamos sobre las decisiones que hemos tomado a la medida del traje cocido por la sociedad qué hemos hecho con nuestras vidas, amamos ser madres, amamos ser profesionales, amamos ser el soporte y la compañía de estos hombres que están a nuestro lado, pero no sabemos cómo construir de ahí en adelante lo que queremos para lo que nos queda de resto de vida.

Entonces Marcela, en medio de esas preguntas, toma la decisión de saltar al vacío y asumir el riesgo de darle un giro trascendental a su universo, no solo a su vida, a todo su universo, su familia, sus amigos, todos.

Eduardo Pérez: Mi personaje es Augusto, es un pelado de 18 años que estudia medicina, es muy deportista y se atreve, así como Marcela, a meterse a este reality, tiene muchas ganas de ganarse estos retos del reality y nunca se imagina, así como Marcela, lo que se viene. Él en realidad ve a Marcela como una mamá porque se hacen muy amigos, pero los que controlan todo en el reality se encargan de hacer que esta historia parezca una relación de una mujer madura con un pelado.

A continuación puedes ver la entrevista completa con el elenco de La Vida Después del Reality

C: ¿Hubo un suceso que los hubiera marcado o que recuerden mucho de las grabaciones?

MO: Si ustedes pudieran poner sus dedos aquí (señala su nariz), justo en este hueco que tengo en la nariz, entenderían que La Vida Después del Reality va a ser una serie que se va a quedar conmigo incluso más allá de la muerte porque tengo adentro de la nariz un totazo que me di durante el rodaje y fue una fractura sin desplazamiento, pero el hueco está ahí, es de la fractura, quedó un coágulo en este lado, el ojo se cerró, estaba negro, quedó como un mapache, el coágulo se demoró un montón mientras que lograron drenármelo, estuve como un mes larguito después de terminar el rodaje en tratamiento para sacar esto de aquí.

C: Margarita, ¿para ti qué significa retomar la actuación después de todo este tiempo?

MO: Creo que ahora lo mejor es que juego más que antes, eso fue lo mejor de volver al set, al set de la ficción, y veo la realidad ahí, ahí, pero cuando puedes ver la realidad a través de una comedia, que es un género que necesita muchísima honestidad y pasa el tiempo y uno ha hecho ese trabajo de introspección, el regalo es doble, siempre hay bonus track, porque lo que pude hacer en esta ocasión fue jugar y confiar muchísimo en la visión del director y en el trabajo con mis compañeros, que antes siempre había como unos cuestionamientos frente a otras inseguridades, todos tenemos inseguridades pero las que tengo en este momento eran más sobre dónde está mi plenitud en este instante en que estoy, en el que estoy construyendo esta escena