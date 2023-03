Mariah Carey contra su familia: “Me veían como un cajero automático con peluca”

The meaning of Mariah Carey (El significado de Mariah Carey) es la biografía que envuelve en llamas a la familia de la cantante.

Mariah Carey puede que hoy no tenga la prensa ni la radio de Rihanna o de Benyoncé, pero sin duda es una de las grandes voces de Estados Unidos. Es la mujer récord que se da el lujo de vivir de su hit navideño All I want for Christmas is You, que sigue dando reproducciones en las principales plataformas de música.

En esta ocasión, Carey es noticia por la publicación de sus memorias. Artista estrella que se respete tiene su autobiografía y aquí compartimos algunas bombas que involucran a sus hermanos.

Mariah Carey denuncia los maltratos de su hermano

“Como si oliera la lluvia, podía distinguir cuando los gritos de los adultos habían llegado a cierto tono y cierta velocidad que significaba que debía buscar cobijo. Cuando mi hermano estaba en casa, no era raro que se agujereara las paredes a puñetazos o que algunos objetos salieran volando. Nunca supe cómo o por qué comenzaban las peleas”, narró la cantante.

“Yo era una niña pequeña con muy pocos recuerdos de un hermano mayor que me protegía. Más a menudo sentía que tenía que protegerme de él e incluso proteger a mi madre de él”.

La normalización de la crisis

“Durante la mayor parte de mi infancia, viví atrapada entre la furia de mi hermano y la triste búsqueda de mi madre. Para cuando llegué al jardín de infancia, la catástrofe formaba parte de mi rutina. Había mini explosiones a diario y me acostumbré a quedarme quieta y esperar que esos arrebatos pasaran”, sostuvo en El significado de Mariah Carey.

Las consecuencias del éxito

“Un cajero automático con peluca”, así se sintió Carey cuando empezó a ser reconocida en la industria musical estadounidense. La artista escribió The meaning of Mariah Carey para “liberar a la pequeña niña asustada”, que ha tenido el control sobre ella en gran parte de su existencia.

Sufrió el racismo de su familia materna

Mariah Carey, que es hija de una mujer de raíces irlandesas y de un venezolano, creció sin ver a los padres de su mamá. A medida que fue madurando supo que el abismo que los separó tiene nombre: racismo. Supuestamente, su piel no “era lo suficientemente clara para sus abuelos como para recibirla en su casa”.

Sus hermanos la denunciaron por humillación

Su hermana Alison le salió al paso a las declaraciones. Públicamente se pronunció diciendo que la demandará por “inventar historias y revelar secretos familiares”. En el mismo camino está Morgan, quien es el peor librado con la autobiografía.

Él la llevará a la justicia por “angustia emocional por difamación”, pues se considera un hombre pacífico cuyo buen nombre fue ensuciado.