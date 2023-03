“Me culpé a mí misma”: Brooke Shields revela que fue agredida sexualmente

Brooke Christa Camille Shields, más conocido como Brooke Shields, es una actriz de cine, televisión y teatro. Además, se ha desempeñado como modelo y también, como una exitosa escritora.

Desde su llegada a la pantalla, Brooke ha marcado tendencia en diferentes ámbitos, posicionándose como una de las figuras públicas más importantes en Hollywood.

Ahora, la artista ha revelado que hace más de 30 años fue agredida sexualmente por un poderoso ejecutivo de la industria televisiva. Sin embargo, nunca dijo ni una palabra porque pensó que nadie le iba a creer y, además, se culpaba a sí misma por lo que había sucedido.

Brooke Shields revela que fue agredida sexualmente

Esta es una historia que Brooke comparte en su documental Brooke Shields: Pretty Baby, el cual, se estrenará el próximo 3 de abril en Hulu.

Allí, explica que varios de sus papeles fueron sexualizados. Entre ellos, el de las películas Pretty Baby (donde interpretó a una niña prostituta) y The Blue Lagoon (en donde tenía el papel de una adolescente explorando su sexualidad)

“Haciendo el documental, lo ves todo junto, y es un milagro que sobreviviera”, dice la actriz de 57 años a la revista People.

El suceso de abuso sexual ocurrió cuando ella apenas tenía 20 años y estaba recién graduada de la Universidad de Princeton.

En ese entonces, tuvo una cena con un ejecutivo de Hollywood porque pensó que conseguiría un papel en alguna película. Al terminar, él la invitó a llamar a un taxi desde su habitación de hotel y fue en ese lugar en el que ocurrió la agresión.

“Yo no peleé. Simplemente me congelé”, relata ella en el documental. Después, se culpó a sí misma por lo sucedido: “Seguía diciendo: ‘No debí haber hecho eso. ¿Por qué subí con él? No debí haber bebido esa bebida en la cena’”.

“Me tomó mucho tiempo procesarlo”, dice Shields sobre lo ocurrido. “Estoy más enojada ahora de lo que podía estar entonces. Si tienes miedo, tienes razón. Son situaciones aterradoras. No tienen que ser violentas para dar miedo”.

Ahora, comparte su experiencia “con la esperanza de ayudar a las personas a no sentirse solas. Todos procesan su propio trauma en una línea de tiempo diferente. Quiero ser una defensora de que las mujeres puedan decir su verdad”, finalizó.

Si usted o alguien que conoce ha sido agredido sexualmente, comuníquese con la línea directa nacional (Colombia) de agresión sexual al 155 o con la Policía Nacional al 123.

También puede acudir a la Línea de la Fiscalía General de la Nación: 122, para presentación de denuncias de violencia intrafamiliar, violencias basadas en género y violencia sexual.

Así mismo, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, línea Gratuita Nacional: 018000918080, y Línea de Protección a Niños Niñas y Adolescentes: 141.