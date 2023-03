¿Quién es Amanda Afanado?

Amanda Afanador es una mujer colombiana que, por alguna razón no pudo tener hijos y se encuentra con una niña en la calle y se enamora de ella y termina adoptándola y ayudándole a cumplir sus sueño de ser cantante.

Es una mujer amorosa, muy empática y con un corazón muy grande que va a hacer todo lo posible para para que Natalia Afanador cumpla sus sueños.

“Me parezco a Amanda en la empatía, en pensar en los demás”, Sandra Reyes Fotografía por: Jhonatan Ramos-El Espectador

¿Cómo fue trabajar con Natalia Afanador?

Ella es hermosa, es una niña muy talentosa y fue muy fácil trabajar con ella porque a ella le fluyó todo y lo hizo muy bien.

Todas las niñas de Ventino nos sorprendieron. Para ser la primera vez que actuaban lo hicieron muy bien. Fue sorprendente y fue muy grato actuar con personas que están entregadas y le ponen el alma a lo que están haciendo, así que fue muy satisfactorio actuar con ellas.

¿Cómo ha sido tu experiencia de interpretar a una madre?

Pues como para todas las mujeres ser mamá es toda una experiencia de aprendizaje. Pues ninguna de nosotros no sabía cómo ser mamá antes de se mamás, entonces es un proceso que uno va aprendiendo todos los días porque también depende de la hija o el hijo que tenga, tiene que uno mirando cómo es el cuento.

Pues Amanda Afanador ha entendido a su hija, aprendiendo a tratarla a conocerla, pero sobre todo dándole todo su amor y su apoyo incondicionalmente para que ella logre lo que quiere.

¿En qué se parece Amanda Afanado a Sandra Reyes?

Digamos que todos los personajes siempre van a tener un poco de mi esencia. Hay una cosa que nos parecemos mucho Sandra y Amanda y es en la empatía de ponerte en los zapatos de los otros y realmente entender al otro sin juzgarlo.

¿Cómo defines Ventino?

Ventino es música, drama, pero también mucho dolor, mucha maldad también, mucho miedo. Personas que actúan desde el miedo, pero otras que actúan desde el amor. Así que Ventino es la combinación de una cantidad de cosas maravillosas que sé que les va a llegar al corazón.

¿Próximos proyectos personales?

Pues siento que en este momento de mi vida estoy cosechando momentos que he sembrado. Estoy recibiendo muchas bendiciones y estoy realmente más agradecida que nunca con la vida, en este momento soy muy muy muy feliz. Vivo muy agradecida con todo lo que tengo, con todo lo que me pasa, con la gente que tengo al lado y me estoy dedicando a ser feliz.

A cuidar mi palabra, a vibrar alto, a mantener mi energía alta, bonita, porque creo que es lo más importante ahora en este momento evolutivo en este planeta, nuestra vibración. Así que me estoy dedicando cada día a día a que mi vibración este alta, bonita. Que no es un trabajo fácil, pero ahí vamos.