Meghan Markle le ganó demanda a su hermana. Esto dice el fallo

Hace unos meses se hizo pública una inesperada demanda contra Meghan Markle, de parte de una familiar, lo que conmocionó al mundo entero. Se trata de su media hermana, Samantha Markle.

Samantha demandó a la duquesa de Sussex por supuesta difamación y falsedad perjudicial por las declaraciones que dio Meghan en una entrevista con Oprah Winfrey en el 2021, sin embargo, el juicio no se dio como esperaba.

Este fue el fallo de la demanda contra Meghan Markle

La duquesa de Sussex se coronó con esta victoria en los juzgados contra su hermana. Así fue el juicio de Meghan Markle. Fotografía por: Getty Images

La jueza de Florida, asignada como encargada del caso, desestimó su demanda. Samantha buscaba una compensación de 75.000 dólares por los “daños ocasionados”, pues en la conversación con Oprah, la esposa del príncipe Harry dijo que “no tenía relación alguna con su hermana, que eran prácticamente desconocidas”, lo que Samantha calificó como una mentira.

“Crecí como hija única, lo saben todos los que crecieron a mi alrededor, y desearía haber tenido hermanos”, afirmó en su momento la duquesa. Ligado a este tipo de frases, Samantha basó su demanda.

La jueza sentenció que “el tribunal determina que la declaración de la acusada no es objetivamente verificable ni está sujeta a pruebas empíricas. La demandante no puede refutar de manera plausible la opinión del acusado sobre su propia infancia”, concluyó.

Por su parte, Samantha aseguró que Meghan la había difamado al dar información a una biografía no autorizada llamada ‘Finding Freedom’, en el 2020, ante lo que la jueza tampoco le dio la razón, diciendo que Meghan no podía (ni tenía por qué) ser responsable del contenido del libro ya que no lo publicó ella.

La demanda del príncipe Harry a medios de comunicación

Adicionalmente, la casa de los duques pasa por otro proceso judicial. El príncipe Harry viajó a Londres para presentarse en la audiencia contra Associated Newspapers, un poderoso grupo de medios de comunicación que es propietario del ‘Daily Mail’, ‘MailOnline’, ‘The Mail on Sunday’ y ‘Metro’.

Este proceso afirma que Associated Newspapers contrató a investigadores privados para que se encargaran de colocar dispositivos en automóviles y casas para escuchar y grabar conversaciones telefónicas privadas.

Esta demanda la presentó el duque en conjunto con otras celebridades como la actriz Elizabeth Hurley, Sadie Frost y Elton John y su esposo David Furnish. Se espera que en las próximas semanas se revele más información sobre este proceso.

