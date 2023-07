Messi: el mundo del fútbol llora su paso a Inter Miami. ¿Figura en Concachampions?

Después de verlo levantar la copa del mundo y de realizar lo inimaginable mientras estuvo en Barcelona FC, que se vaya a la MLS es una puñalada a los devotos de su talento.

Muchos me dicen que no es un retiro, que los partidos que Lionel Messi va a disputar en la MLS cuentan como juegos oficiales. Yo les respondo “sí, pero no” porque considero que su partida al fútbol de Estados Unidos es la peor forma de cerrar una carrera llena de altos y pocos bajos.

Las razones económicas no las pienso discutir. Son más que obvias. No obstante, Messi ni su familia necesitan más dinero del que tienen. Irse a multiplicarlo en la tierra del tío Sam no tiene sentido cuando lo has ganado todo. El capitán de la selección Argentina ya es Ricky Ricón....Con esta decisión, el protagonista de tantas alegrías, jugadas y sueños se anota un autogol de antología.

Hubiera preferido que se retirara en el PSG, el club más desangelado en la actualidad. Aunque, pensándolo bien, hay un equipo peor que el de la capital francesa y ese es Inter Miami. Desde ya, sin temor a equivocarme, puedo decir que Lionel escogió a dos declives para cerrar su carrera brillante.

Sí, hace rato me venía preparando para el adiós de Messi. Por idealista o fanático, nunca imaginé que fuera por la puerta de atrás. Yo quería verlo de vuelta en su país, jugando para su amado Newells Old Boys o hasta en River Plate. Tuve la esperanza secreta de apreciarlo en una Copa Libertadores, visitando Colombia en la fase de grupos. Que su partido en estas tierras fuera superior al mítico de Pelé en Bogotá en 1968.

Pa morirse de la risa!!! Lio Messi llegando a su primer entreno en "Los Mayamis" pic.twitter.com/fyvrP2zyl7 — El Kínder de CortésⓂ️ (@CampeonHP) July 16, 2023

Todo ese sueño se fue a la cesta de la basura por culpa de las canchas bonitas de Estados Unidos. Messi pasó de jugar la Champions League a la Major League Soccer. Seguramente lo veremos en la Concachampions jugando contra Deportivo Saprissa, Puebla y Olimpia de Honduras. Sí, es Messi, todo se le perdona, hasta esta cachetada a los que nunca volveremos a verlo en competencias dignas de su magia.

Autor de la columna: Alberto Ochoa Mackenzie.