¿Miguel Bosé casi pierde la voz por una muela? Esto pasó

Miguel Bosé es uno de los artistas más icónicos de la música en español. Canciones como Morena mía, Amante bandido, Morir de amor y Amiga han sido cantadas a grito herido por la mayor parte de los países hispanohablantes.

Hace más de nueve años que el artista no saca un nuevo éxito musical y varias son las razones por las que se ha dado la ausencia del cantante de 66 años. Una de ellas, es un trastorno que sufre en su voz de la cual habló en el programa de televisión El Hormiguero.

Puedes leer: Video: Periodista confundió a Karol G con otra cantante y su reacción se viralizó

¿Miguel Bosé casi pierde la voz por una muela?

En la entrevista, el cantante español indicó que su afección se conoce como afonía y que la padece hace casi ocho años. Es un problema que, además de no dejarlo cantar, a veces tampoco le permite hablar con normalidad.

Al principio, muchos especialistas pensaron que su problema se derivaba de algo emocional, pues por esa época acababa de terminar su relación con Nacho Palau, el padre se sus hijos. Sin embargo, la causa era otra.

Resulta que el artista tuvo que realizarse una tomografía de cuerpo entero para poder llevar a cabo una cirugía y allí, un médico le dijo que posiblemente habían encontrado lo que le había ocasionado problemas con su voz.

Lee también: 35 años menor que ella, él es el hombre que sería el nuevo novio de Madonna

“Al cabo de dos días llega y me dice: He consultado con mis colegas y, de hecho, mis sospechas están fundadas. Esa sinusitis crónica que te han declarado no es crónica. Estamos seguros y convencidos que te puede desaparecer, que te la podemos quitar, y hemos encontrado la causa de esa sinusitis que a su vez te provoca las infecciones que te provocan que hayas perdido la voz”, comentó el artista.

La infección que le estaba ocasionando su pérdida de voz era producto de una muela en la que habían puesto un implante en un procedimiento pasado.

Los especialistas tuvieron que retirarle la muela y, al poco tiempo, recuperó la voz. Bosé indicó que ansiaba recuperarla no solo para poder cantar, si no, para que sus hijos pudieran escuchar y reconocerlo con el tono de su voz.

El portal Hola.com consultó con un odontólogo si en realidad era posible que se presentara lo que le pasó al reconocido cantante, a lo que contestó que sí.

Puedes leer: Selena Gómez y Hailey Bieber: más detalles de su controversia

“La cavidad oral está relacionada con la cavidad nasal y sinusal. Es decir, los senos maxilares están al lado de las fosas nasales y por encima de la cavidad oral de la boca, por lo que cuando pones un implante y está mal puesto y éste recibe unas cargas que no son correctas, puede infectarse y puede llegar a infectar la mucosa de los senos maxilares” dijo Iván Malagón, de Ivan Malagón Clinic al medio.

“Esto, por supuesto, afecta a la fonación, además de a otros muchos aspectos”, añadió el especialista.