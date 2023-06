Monitor Collective presenta ‘Luz de Luna’, música electrónica con toque folclórico

Monitor Collective es un proyecto musical colombiano destacable por su ecléctico sonido en el que mezclan sonidos electrónicos con algunos más tradicionales, por lo que muchos se pueden sentir atraídos por su interesante y especial propuesta.

En estos momentos están promocionando su álbum ‘Universal’, hace poco nos sorprendieron con el sencillo ‘Maguaré’, y este 2 de junio lanzaron otro a las plataformas digitales al que nombraron ‘Luz de Luna’, una colaboración con el artista venezolano Frank Lucas, miembro de la agrupación Motherflowers.

Cromos entrevistó a los integrantes de Monitor Collective, Mauricio García, Camilo Sánchez y Giancarlo Orsi, para conocer un poco más de esta canción que invita a bailar y el álbum que están presentando.

Cromos: ¿Cómo se dio la formación del proyecto Monitor Collective?

Mauricio García: Hacia el año 2014 empezamos a trabajar en nuestro primer disco, Camilo y yo habíamos estudiado música juntos en la Javeriana y siempre habíamos compartido gustos e influencias. Con Orsi nos conocimos cuando volvimos a vivir a Colombia, hablábamos de poder ejecutar interactividad y de poder realizar, desde el arte, la comunión entre creatividad y tecnología. Monitor Collective son esas conversaciones traídas a un proyecto en concreto.

C: ¿Por qué decidieron nombrar así al proyecto?

MG: La primera razón fue fonética, nos gustó la palabra en sí, automáticamente, además, es la misma palabra en español y en inglés. La segunda razón fue conceptual, pensábamos en el objeto al cual la palabra se conecta, y pensábamos en que los monitores muestran contenido, son un medio entre el creador y la audiencia.

Camilo Sánchez: Recuerdo que tuvimos un listado con varios nombres hasta que llegamos a lo que veníamos pensando. Justamente ese juego de palabras que conectan a Monitor con lo colectivo, es parte de la esencia de esto. Poder sentarse a crear con otros músicos y artistas es algo que siempre valoramos y disfrutamos.

C: ¿Cómo fue la creación de este álbum?

MG: El proyecto duró en silencio por alrededor de 3 años, hacia abril del año pasado, nos reconectamos y quisimos prender el Monitor. Camilo está viviendo en Los Ángeles, así que las sesiones creativas se dieron a través de Zoom. Una vez la idea florecía, trabajábamos cada uno por su lado, con feedback de lado y lado. Siempre habíamos querido crear música para la fiesta, ‘Universal’ es el resultado de esa curiosidad.

CS: Desde la pandemia, la conexión virtual para hacer sesiones de música, y reuniones creativas en la música han ganado mucho terreno. Veníamos hablando del nuevo concepto del disco hasta que en agosto del año pasado nos sentamos e iniciamos este proceso que terminó en siete meses de arduo trabajo entre Los Ángeles y Bogotá.

C: ¿Cómo podrían definir su estilo musical?

MG: Eclecticismo electrónico.

CS: Un sancocho universal bien sabroso.

C: ¿Cuál fue el reto más grande al crear este disco?

MG: Trabajar a distancia, era la primera vez que trabajábamos a distancia. Después de un tiempo nos acostumbramos a los meetings en Zoom, pero sin duda, fue el reto más grande del disco, la música fluyó sola.

CS: Entender un poco esa transformación en el concepto de sonido era clave y un reto muy grande, sobre todo, teniendo en cuenta de dónde veníamos con nuestro anterior disco y EP, sonidos más oscuros, downtempo, trip hop. Ahora queríamos algo más up tempo, que la gente baile y lo disfrute sin importar dónde, y respetando esa idea sónica que hemos construído desde nuestra primera canción.

C: ¿Qué detalles nos pueden contar de Luz de Luna?

MG: Es una abstracción del caribe, desde los andes, con algo de urbano. Colombia y Venezuela conversando de ritmos, cantándole una vez más al amor.

CS: En una conversación con Frank, hablábamos sobre el sonido del nuevo Macondo, y cómo esta canción con el misticismo que trae abraza este folclor de dos países conectado con el pop y la electrónica.

Giancarlo Orsi: En cuanto al video quisimos explorar los elementos folclóricos del caribe que tiene la canción de una manera distinta. La idea era mezclar polos aparentemente opuestos, por un lado la belleza del legado ancestral y natural que hay en toda esa zona del país, sobre todo en la Sierra Nevada, con herramientas tecnológicas como es el video intervenido con inteligencia artificial, dos maneras de ver el mundo diametralmente opuestas pero que en el video encuentran un equilibrio interesante.

C: ¿Por qué decidieron trabajar con Frank Lucas?

MG: Habíamos estado trabajando con Frank en una canción para Irepelusa, ‘Girasoles’, en ese proceso nos volvimos hermanos, congeniamos creativa y personalmente de manera instantánea, acto seguido, le mostré un beat en el que estábamos trabajando con Monitor, a Frank le gustó mucho la idea e hicimos la canción en un par de horas, fue a guitarra y voz. Frank es un genio de la adaptación, sabe colocar su voz, sin invadir, sin timidez.

CS: Mauricio fue el gestor de esta idea de tener a Frank en el disco ya que trabajó con él previamente. De ahí en adelante, empezamos a construir todo a través de esa primera idea de guitarra y voz. Sin lugar a duda muy emocionados con el resultado final.

C: ¿Qué tipo de música están escuchando en estos momentos?

MG: Mucha electrónica, de muchos frentes, también muchos compositores, desde África, pasando por Brasil, hasta el siempre buen soul.

CS: Yo soy un apasionado de escuchar música nueva todos los días, desde salsa hasta electrónica. Utilizo mucho la modalidad de radio en Spotify para dejarme llevar por el mood de alguna canción que me gusta, y luego conocer más artistas y sonidos similares.

GO: Por mi lado mucho hip hop francés de los noventa, mucha electrónica, algunas bandas muy interesantes de Australia como King Gizzard and the Lizard Wizard y Psychodelic Porn Crumpets y proyectos locales como Motherflowers, Okraa, Ela Minus, Oh’laville.