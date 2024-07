Mujer se casó con ella misma: “me amaré durante el resto de mi vida” (VIDEO)

El amor propio ha alcanzado nuevas alturas con el fenómeno de la “sologamia”, una práctica que implica casarse con uno mismo. Vanessa García, una mujer española de Gijón, decidió dar el paso y casarse consigo misma en una emotiva ceremonia el pasado 6 de julio. Este acto no solo refleja un compromiso personal sino también una declaración de autoaceptación y amor propio.

¿Qué es la sologamia?

La sologamia, aunque no es una práctica legalmente reconocida, se está popularizando como una forma de reafirmación personal. Vanessa, como muchas otras personas en todo el mundo, eligió este camino para celebrar su individualidad y felicidad. La ceremonia, oficiada por Teresa Estay, otra mujer que también se casó consigo misma hace cinco años, incluyó todos los elementos tradicionales de una boda, desde el vestido de gala hasta los votos matrimoniales.

Vanessa expresó su felicidad y plenitud al comprometerse a amarse y valorarse todos los días de su vida. En su discurso, afirmó: “No se me ocurría mejor persona que yo misma porque voy a estar toda mi vida conmigo”. Durante la ceremonia, colocó un anillo en su dedo y pronunció votos que había escrito para sí misma, prometiendo seguir sus sueños y poner su felicidad por encima de todo.

¿Qué dicen las redes sobre el matrimonio de Vanessa García?

La decisión de Vanessa ha generado diversas reacciones en las redes sociales. Mientras algunos la felicitan por su valentía y autoafirmación, otros la critican tildando la sologamia de narcisismo. Rubén Amón, periodista y colaborador de Espejo Público, comentó que este tipo de ceremonias son más una muestra de fragilidad que de reafirmación.

Sin embargo, la psicóloga Yolanda Cuevas defiende la sologamia como un acto de amor propio necesario en una sociedad que a menudo enseña a cuidar más de los demás que de uno mismo.

Mismo pensamiento tiene Vanessa, quien considera la sologamia no como un rechazo al amor romántico, sino una forma de estar en su mejor versión para futuras relaciones. “Esto no es un boicot al amor, estoy más abierta que nunca ya que me encuentro en mi mejor versión”, dijo. A través de su matrimonio consigo misma, envía un mensaje poderoso: para recibir amor y respeto de los demás, primero debemos dárnoslos a nosotros mismos.

Así, la sologamia sigue siendo una tendencia creciente, especialmente entre las mujeres que buscan empoderarse y celebrar su individualidad. Aunque no tiene validez legal y no implica beneficios como permisos de boda, representa un importante acto simbólico de amor propio y autoaceptación.

