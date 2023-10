En el marco del día del Cine, Manos Visibles, la red de liderazgos para la equidad racial y territorial más grande del país, destaca el liderazgo, de cuatro mujeres que están revolucionando el ecosistema audiovisual de nuestro país y son referentes que contribuyen al empoderamiento de las comunidades étnicas en el Pacífico, El Caribe y La Amazonía.

Tres de ellas hacen parte de una iniciativa que adelanta Manos Visibles en alianza con la Fundación Ford para contribuir a la profesionalización de artistas y gestores través de la Maestría en Gestión y Producción Cultural en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, promoviendo narrativas desde una voz y mirada propia de las comunidades étnicas que generen un balance de la representación en el país.

Por su parte Sara Asprilla, hace parte de FOCO, la primera escuela colombo brasilera de producción audiovisual de cine negro impulsada por Manos Visibles en alianza con Apa, de Brasil y en la que participa un grupo de cineastas del Pacífico y del Caribe.

Además de ser miembros de estas redes, a estas mujeres las une el amor por el cine, la necesidad de contar sus historias a través de sus propias voces y una fuerza que las impulsa cada día a trabajar por sus comunidades.

Mujeres afro que cambian el cine colombiano

Sara Asprilla, Zulay Riascos, Laura Asprilla y Yurieth Romero al igual que miles de mujeres afro, no solo de Colombia sino de gran parte del mundo han crecido sin referentes visuales en la televisión y en el cine. Ellas, impulsadas por esa invisibilización han ido formando sus propios universos, creando sus propias narrativas e impulsando desde sus quehaceres la forma de mostrarlas al mundo a través del cine.

Sara Asprilla de Quibdó, Chocó

Sara Asprilla es del Chocó, nacida en Bahía Solano y criada en Quibdó, la capital del departamento. Tiene 27 años y a su corta edad ya ha ganado tres estímulos del Fondo de Desarrollo Cinematográfico que le han permitido producir y rodar sus cortos y además es Ingeniera Multimedia de la Universidad de San Buenaventura de Medellín.

“Siento que las comunidades negras en Colombia han estado siempre narradas desde lugares comunes y unidimensionales, por eso creo que cuestionar la identidad es clave para deshacernos de esos estereotipos”, dice Sara Asprilla que hace parte de FOCO, una iniciativa colombo brasilera, liderada por Manos Visibles y Apan (Asociación de productores de audiovisual negro) y en la que se forma un grupo de cineastas colombianos del Pacífico y Caribe.

Zulay Riascos de Bogotá

“Durante la mayor parte de mi vida he sentido un contexto permeado por un universo mestizo, lo que ha significado verme diferente a los demás y sentirme diferente, al igual que los referentes que tenía en el cine, y las artes en general se alejaba de lo que significaba ser una mujer negra”, dice Zulay Riascos, asesora Territorial de la Cinemateca de Bogotá, una mujer afro que creció acunada por la música afronorteamericana con cuyos sonidos se sentía identificada.

“Recuerdo que una de las cercanías negras en las artes fue la música, pero era música de Estados Unidos, así que mis referentes empezaron como Lauryn Hill, Alicia Keys, Beyoncé. A partir de esos primeros momentos comencé a interesarme por la representación en la artes, cuando llegó Disney y formatos televisivos parecidos, comencé a ver que eran muy pocas personas negras en la pantalla, y en Colombia el número era mucho más ínfimo o incluso ni existía”, comenta Zulay Riascos que tras terminar su carrera en la Manuela Beltrán ha trabajado en diferentes productora.

Laura Asprilla de Bogotá

El primer guion que escribió Laura Asprilla fue un corto de ficción, al terminar su carrera de Comunicación Social en la Universidad Jorge Tadeo, en 2015. “Vos quién sos”, la historia de un joven negro del barrio Bosa de Bogotá que pertenecía a una banda de rock con la que quería tocar música del Pacífico a lo que los demás integrantes de la banda se oponían.

Trabajar en este corto le permitió a Laura descubrir la necesidad de recursos para poder grabar. “Ese corto lo hicimos junto a una organización social y política que carecía de equipos, aunque estaba comprometida con el movimiento afro. Ahí me choqué con la realidad de la industria, es costosa. Se necesitan muchos recursos, lo que me llevó a entender que en Bogotá en la industria del cine los negros no existíamos”.

Yurieth Romero de Santa Marta

Yurieth Romero es guionista y productora de Santa Marta, en donde nació, creció y se formó. Egresada del Programa de Cine y Audiovisuales de la Universidad del Magdalena, busca en su trasegar profesional nuevas herramientas, nuevas formas de contar su historia, que es la historia de una comunidad que ha sido ignorada e invisibilizada a lo largo del tiempo.

“Yo llegué a pensar que yo y mi familia éramos raros, que teníamos alguna enfermedad y que por eso yo no podía ver en la televisión que veíamos a diario a personas como nosotros”, dice Yurieth Romero.