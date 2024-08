Mujeres que inspiran: el sabor de María Yaneth Gutiérrez en una escuela de Sumapaz

María Yaneth, originaria de Pasca, Cundinamarca, encontró en Sumapaz el escenario perfecto para construir una vida con su compañero Efrén. La tranquilidad y el aire puro de esta zona rural han sido un refugio que ella valora profundamente. “Es una zona fresca, libre de contaminación, todos podemos respirar aire puro, es una localidad con mucho amor, y todas las personas que llegan aquí al Sumapaz son bienvenidas”, dice, con una sonrisa que refleja su aprecio por este rincón de Bogotá.

Todos los días su jornada comienza antes de que el sol despunte. A las 4:00 a.m. se levanta a preparar el queso. “Temprano hago mis labores, me voy a ordeñar las vacas, llego, le echo cuajo a la leche, saco mi queso, dejo medio ordenadita mi casa y me vengo para mi trabajo”, cuenta, con la misma vitalidad que le imprime a todo lo que hace. Después de arreglar su casa, sale hacia el comedor escolar del Colegio Campestre Jaime Garzón, uno de los 23 de la zona operados por Compensar en alianza con el Distrito, donde se desempeña como auxiliar de cocina.

Una vez en el colegio, su rutina es meticulosa. Se viste con su uniforme, desinfecta su espacio de trabajo, y comienza a preparar el desayuno para los niños que llegan a las 8:00 a.m. Es evidente en cada detalle la dedicación con la que realiza su labor. “Me gusta tener la cocina bien ordenadita porque me estresa el desorden”, afirma, subrayando la importancia de un entorno impecable para el bienestar de los menores.

Tres generaciones

El Colegio Campestre Jaime Garzón no es solo un lugar de trabajo para Yaneth; es un escenario que ha sido testigo de la evolución de su familia a lo largo de tres generaciones. Su historia en el colegio comenzó hace 8 años, y desde entonces, ha tenido el privilegio de ver a su hijo y su hija estudiar en esta institución, mientras que ahora es su nieta quien lleva el legado familiar como alumna. Este vínculo intergeneracional les ha permitido vivir experiencias inolvidables. Además, su hija en la actualidad trabaja en el colegio, permitiéndole a Yaneth vivir cada día en estrecha cercanía con su familia. “Poder compartir este espacio con mi hija y ver a mi nieta crecer aquí es una bendición”, afirma con orgullo.

María Yaneth no solo alimenta a los estudiantes; también se nutre personalmente al sentir que su trabajo es apreciado y reconocido. “Me siento muy orgullosa de ver niños tan pequeñitos saludándome con cariño; yo les preparo estos alimentos para que queden deliciosos y saludables. Me siento muy feliz, por eso hago con amor los alimentos para que queden bien preparaditos”.

La trayectoria de Yaneth es un testimonio de cómo el amor y la tradición pueden unirse para formar un legado duradero. “Cuando empecé a trabajar aquí, sabía que tenía una oportunidad invaluable para ayudar a mis hijos y brindarles una buena educación”, recuerda. Su compromiso ha sido un pilar en la vida de su familia y de la comunidad escolar, demostrando que la dedicación diaria puede transformar una rutina en una experiencia llena de significado.

Esta historia es una celebración a las raíces familiares, un recordatorio de que cada generación aporta su propio sabor a la vida. “Sin el campesino, la ciudad no tiene qué comer”, señala Yaneth, invitando a todos a valorar el trabajo en las zonas rurales. Su labor, impregnada de amor y dedicación, no solo deja una huella en el presente, sino que también sienta las bases para el futuro de generaciones venideras.