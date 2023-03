Nadia Ferreira y Marc Anthony: así comenzó su historia de amor

Marc Anthony demostró que no se rinde a encontrar el amor. El cantante ya le dio una nueva oportunidad al matrimonio pues el pasado sábado 28 de enero contrajo matrimonio con la modelo Nadia Ferreira, quien fue Miss Paraguay 2021.

El cantante y la modelo se dieron el “Sí, acepto” en una ceremonia como de cuento de hadas. Aunque los esposos llevaron todo en completa intimidad, con el pasar del tiempo se han conocido varios detalles de la boda y su relación.

Ahora, se ha conocido un poco más del comienzo de esta relación que ha sido seguida por los fanáticos tanto de la modelo, como del artista musical.

La historia de amor de Marc Anthony y Nadia Ferreira

Ferreira, en una entrevista con la revista People, afirmó que siempre ha sido una mujer soñadora y que siempre quiso conformar una familia, por lo que se siente muy feliz en esta etapa que vive actualmente junto a Marc.

En diálogo con el medio, Nadia indicó que esta historia de amor comenzó en el 2022 cuando quedaron flechados en un acto de la fundación del cantante Maestro Cares.

Más tarde, el 8 de marzo de ese mismo año, ambos protagonizaron juntos el videoclip de la canción Nada de Nada y desde entonces los rumores de un romance se hicieron presentes.

Ese mismo año y mes, ambos fueron captados por los paparazis dándose un apasionado beso en un restaurante de la Ciudad de México. Meses después, la pareja se comprometió, al parecer, en Disney World en compañía de la familia de la modelo.

En enero, la pareja se casó frente amigos como David Beckham, Salma Hayek, Lin-Manuel Miranda o Maluma. Tan solo un mes después, los tórtolos anunciaron que estaban embarazados.

Con una tierna foto del vientre de la reina de belleza dieron la noticia en Instagram. “¡El mejor regalo de San Valentín! Gracias Dios por esta bendición tan grande en nuestras vidas”, fue el mensaje en aquel entonces junto a una fotografía de la pareja.

El cantante está todo el tiempo pendiente de su embarazo y ella tampoco ha dejado su carrera profesional. “Honestamente no ha cambiado [mi día a día] mucho en el sentido de mis actividades, no he parado, trato de hacer ejercicio, también mis trabajos, en todo lo que pueda, estoy activa”, cuenta la paraguaya a People.

“Algo que siempre nos decimos Marc y yo: ‘Yo te admiro’. Y creo que él me admira por la mujer que siempre he sido desde muy chiquita, una mujer luchadora que ha pasado por muchas situaciones difíciles en cuanto también a salud”, afirmó.