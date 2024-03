Natalia Gómez, un liderazgo transformador en Arcos Dorados

Detrás de la estructura de una marca como Arcos Dorados, el franquiciado independiente más grande McDonald’s a nivel mundial, sobresalen liderazgos inspiradores, uno de estos es el de Natalia Gómez. En 2022 asumió la responsabilidad de liderar el departamento de comunicaciones de esta compañía y se ha convertido en una de las líderes que transmite pasión, dedicación y un gran amor tanto por sus hijos como por su profesión.

Natalia ha demostrado destreza profesional dándole valor desde las comunicaciones creativas a la Receta del Futuro de Arcos Dorados, estrategia socioambiental de la compañía que se sostiene sobre seis pilares fundamentales, transformándolos en acciones tangibles y significativas mediante iniciativas de gran impacto.

La gerente de comunicaciones de Arcos Dorados ha demostrado tener la capacidad de inspirar y motivar a su equipo Fotografía por: Cortesía - Arcos Dorados

Entre estos, destaca el pilar de Diversidad e Inclusión, que tiene como objetivo fomentar equipos de trabajo diversos y un entorno laboral que promueva el respeto y estimule el desarrollo individual, lo que le ha permitido llegar a un cargo de liderazgo sin limitación alguna y con igualdad de oportunidades.

A esto se suma el objetivo que tiene a nivel personal como madre, en el que busca ser un modelo de inspiración para sus dos hijos

“Estar en Arcos Dorados tiene un componente especial para mí; ha sido la oportunidad de aportar significativamente al desarrollo social y ambiental desde el lugar que ocupo, así como de crecer a nivel profesional, personal y familiar. Esta es una compañía que me ha permitido encontrar un equilibrio entre mi vida laboral y mi deseo de ser una madre presente. No distingue género, raza, nivel socioeconómico y eso es maravilloso, porque se vive un ambiente en donde la diferencia es la norma y no la excepción, aquí todos tenemos la posibilidad de crecer, de aportar, de ser escuchados y de llevar a otro nivel nuestras ideas”, aseguró a Cromos.

También puedes leer: ¿Una hamburguesa de McDonald’s envejece o no le pasan los años?

Los valores de Arcos Dorados se reflejan en cifras tangibles y acciones concretas para la disminución de la brecha de género. La compañía cuenta con una guía de lenguaje inclusivo y no sexista, formación continua para fomentar liderazgos de mujeres, políticas de género y una Red de Mujeres que busca promover la igualdad de oportunidades, visibilizar y potenciar los talentos femeninos. Actualmente, el 58% de las 95,000 personas empleadas de Latinoamérica y el caribe son mujeres, y el 54% ocupan puestos de liderazgo. Colombia no es la excepción, el país cuenta con el 50% de la fuerza laboral femenina, lo que refleja el firme compromiso de la compañía con la igualdad de género y el compromiso de Arcos Dorados con la equidad y la inclusión.

“Si hay algo que destaca a Arcos Dorados es que se adapta a las necesidades de las mujeres y no ellas a la compañía, ofreciendo flexibilidad horaria y formación continua. El trabajo en equipo y el apoyo entre mujeres es muy valioso. Todas somos compañeras, somos amigas, somos colegas que nos ayudamos para crecer profesional y personalmente, yo creo que esto es clave para que nosotras nos sintamos en un ambiente seguro”, señaló.

La trayectoria de la manizaleña de sonrisa alegre está marcada por su búsqueda de la excelencia en el ámbito de las comunicaciones. Algunos de los principios de Arcos Dorados son la generación de oportunidades de empleo formal para jóvenes; el apoyo continuo a las comunidades locales; el fomento de una cadena de abastecimiento sustentable y un menor impacto ambiental; la promoción de la diversidad e inclusión y la innovación en las experiencias ofrecidas a las familias, por lo que Natalia no solo se siente identificada con estos, sino que ha adquirido el compromiso de seguir impulsándolos a través de iniciativas que buscan seguir inspirando y motivando a los colaboradores.

“En Arcos Dorados se valoran las ideas y la creatividad, lo que me ha dado la libertad de proponer una comunicación que me representa, llena de innovación y liderando proyectos con un impacto positivo. He encontrado un ambiente propicio para el crecimiento profesional, donde se valora el desarrollo de los empleados y se ofrecen oportunidades concretas para avanzar en la carrera, cien por ciento basado en las capacidades”, afirmó.

Sin duda, todo esto ha sido el resultado de un trabajo en equipo, pero también de un liderazgo que destaca por su capacidad de adaptación al cambio y por su compromiso con la diversidad e inclusión. “Una característica esencial de un líder positivo en una organización es la flexibilidad para aceptar y reconocer la diferencia, así como la receptividad para acoger nuevas ideas y perspectivas que fomenten un ambiente donde todas las voces sean valoradas, escuchadas y respetadas”, enfatizó.

Parece que Natalia ha encontrado un lugar para aportar al mundo desde su rol y ser modelo para sus hijos. Para ella, ha sido crucial llegar a una empresa que ofrece condiciones para tener una vida equilibrada y genera las oportunidades iguales para todos, algo que la enorgullece. “Promovemos un trabajo motivador y productivo, que brinda oportunidades a jóvenes para estudiar y trabajar, y que puedan soñar con llegar a cargos de liderazgo, como nuestro Gerente General de Arcos Dorados Colombia, Héctor Orozco, que inició como crew en las cocinas y es ejemplo para cada uno de nosotros”.

Natalia Gómez ha demostrado tener la capacidad de inspirar y motivar a su equipo, así como la habilidad para adaptarse al cambio y promover la diversidad e inclusión. Estas cualidades la convierten en un ejemplo a seguir. Además, ella cree firmemente que todos los colaboradores pueden convertirse en futuros líderes si fomentan la innovación, trabajan en equipo y toman decisiones informadas, pero, destaca que “lo más importante es la confianza, creer en sí mismo. Creo que todos los sueños se hacen realidad, si tú trabajas por ellos”.

Para ella, la libertad se define como la posibilidad de crecer profesionalmente en una compañía que valora su opinión, donde no es juzgada por su género y donde puede expresar libremente sus pensamientos y sentimientos. Es precisamente por esta convicción que sueña con que sus hijos crezcan en un mundo más inclusivo. “Todos los días me levanto feliz a trabajar y veo que mi propósito de vida está muy enmarcado a lo que hace la compañía y eso se ven los pilares de la marca: empleo joven, cambio climático, economía circular, abastecimiento sustentable, familia y bienestar, y diversidad e inclusión”.

En un mundo donde el trabajo suele consumir nuestras vidas, Natalia nos recuerda que el desarrollo como líderes, profesionales y a nivel personal es posible gracias a aquellas empresas que brindan las condiciones para hacerlo realidad, tal como lo ha hecho Arcos Dorados con ella.