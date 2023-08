Nicole Regnier contra Rubiales por besar a Jenni Hermoso: “Lo tienen que echar”

La victoria de la selección España femenina ante Inglaterra se empañó por el beso de Luis Rubiales a la jugadora Jenni Hermoso una vez finalizó el encuentro el pasado domingo.

La imagen de la cabeza de la Real Federación Española de Fútbol con la campeona ha dado la vuelta al mundo. Hasta el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se manifestó en contra de lo sucedido en el estadio de Sídney, Australia.

Ya han pasado dos días y Miquel Iceta,Ministro de Deportes y Cultura, sigue sin destituir a Luís Rubiales,

después d haber cometido un acto q constituye la comisión d un delito



¿Cuanto tardará más @miqueliceta,en cumplir con sus funciones,ante un abuso flagante hacia una mujer? pic.twitter.com/jBsbeFm7pu — VIQUI ||☆|| (@viquirepublica) August 22, 2023

“Las jugadoras lo han hecho todo para ganar, pero ha habido algunos comportamientos como el del señor Rubiales que si manifiestan algo es que en nuestro país queda mucho camino por recorrer en materia de igualdad y respeto entre mujeres y hombres”, dijo el máximo mandatario de los españoles.

Para más contenidos como este ingresa aquí

Durante la recepción a las ganadoras, Sánchez expresó su apoyo a las mujeres: “Quiero que nos quedemos con la parte buena, porque el éxito de ser campeonas del mundo y precedido de victorias semejantes en la sub 17 y sub 20 y demuestra que tenemos unas grandes deportistas y que el fútbol femenino tiene una fuerza, vigor y un mayor respaldo y reconocimiento que desde el Gobierno de España vamos a continuar desarrollando”.

Nicole Regnier exige la renuncia de Rubiales

La periodista y ex jugadora de fútbol, Nicole Regnier, se refirió en un video en su canal de Youtube a la situación que vivió Jenni Hermoso con Rubiales. La caleña, que defendió los colores del Atlético de Madrid, fue determinante con el comportamiento del directivo: “Lo más indignante fue el beso que le dio el presidente de la Federación Española a Jenni Hermoso en la boca. No he podido descansar en paz desde ayer que vi la celebración... No entiendo, a ese señor lo tienen que echar”.

“¿Cómo es posible que le dé un beso en la boca a Jenni Hermoso, una de las máximas figuras del fútbol español de los últimos 10 o 15 años? ¿Le da un beso en la boca? ¿En serio? ¿Será normal? Nunca he visto que una de las señoras que está ahí, con puesto políticos o de la Fifa, o de la Uefa o de lo que sea, coja a un Cristiano Ronaldo o a un Lionel Messi, jamás he visto que una mujer coja a un tipo y le da un beso en la boca”, dijo la vallecaucana.

Lee también aquí: Daniel Sancho, el “youtuber”: se disparan los comentarios en su canal de recetas

Luis Rubiales y sus disculpas

El directivo compartió las siguientes palabras en un video: “Hay un hecho que tengo que lamentar y es todo lo que ha ocurrido entre una jugadora y yo, con una magnífica relación entre ambos, al igual que con otras. Seguramente, me he equivocado, lo tengo que reconocer, porque en un momento de efusividad y sin ninguna mala intención o mala fe, ha ocurrido lo que ha ocurrido”.

🙏 Rubiales se disculpa por el polémico beso a Jenni Hermoso



🗣️ "Seguramente me he equivocado, fue un momento de máxima efusividad"



🗨 "Tengo que aprender de esto y que cuando uno es presidente de una institución tan importante como la Federación tiene que tener más cuidado" pic.twitter.com/wfuWN4ggEY — MARCA (@marca) August 21, 2023

Rubiales sostuvo que le quedan muchas reflexiones a raíz de su beso con Hermoso: “Aquí no se entendía, porque lo veíamos natural, normal, para nada, con ninguna mala fe. Pero fuera se ha formado un revuelo, porque hay gente que se ha sentido dañada. Tengo que disculparme, no queda otra, y aprender de esto”.