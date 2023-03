“No fue tan genial”: a Rebel Wilson no le gustó conocer a Meghan Markle

El príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, han marcado tendencia a lo largo de cinco años después de su matrimonio. La pareja más polémica de la realeza británica ha estado en el ojo de la opinión pública, junto con sus amistades y familiares.

Pocos detalles se saben de lo que se vive al interior de la casa de los duques de Sussex. Por ello, es necesario recurrir a diversas fuentes cercanas que revelen lo que sucede en la convivencia matrimonial y en las relaciones exteriores a su hogar que logran establecer.

Ahora, una de las actrices más conocidas de la época, ha indicado que el conocer a Meghan Markle no fue tan agradable como esperaba, pues se había formado una imagen completamente diferente de la que, en el algún momento, fue su colega.

Dicen que Harry está desilusionado por el poco apoyo que Meghan le ha dado después de la publicación de su autobiografía. Fotografía por: Getty

A Rebel Wilson no le gustó conocer a Meghan Markle

Rebel Wilson es una actriz, cantante, comediante y productora australiana que es altamente reconocida por sus papeles en Bridesmaids, A Few Best Men, What to Expect When You’re Expecting, la trilogía Pitch Perfect y How to Be Single.

Esta talentosa mujer, fue la que, en una entrevista en el programa Watch What Happens Live with Andy Cohen, ha indicado que la esposa del príncipe Harry no fue tan “cálida” como ella esperaba luego de su primer y único encuentro.

“Meghan no fue tan genial. No era tan naturalmente cálida”, dijo la artista sobre una reunión que tuvo lugar en Santa Bárbara, California.

En cuanto al hijo menor del príncipe Carlos III, indicó que, contrario a su esposa, “no podría haber sido más amable”.

Para que no se formaran malentendidos, Rebel aclaró que la actitud de Meghan pudo deberse al comportamiento de su madre, Sue Bownds, quien no paraba de hacerle a la duquesa unas preguntas “algo groseras”.

Una de las cuestiones de su madre, según Wilson, fue: “Oye, ¿y dónde están tus hijos? Y yo no paraba de decirle: ‘Mamá, no le puedes preguntar eso’”.

Además, indicó que solo tienen un amigo un común, por lo que nunca ha podido conocer a nadie de la realeza, con excepción de ellos.

“Tal vez por eso ella estaba como: ‘¿Quiénes son estas exconvictas australianas tan molestas?’”, bromeó Rebel sobre la situación.

Las redes sociales estallaron con las declaraciones de Meghan y varios comentarios al respecto fueron: “Andy Cohen ama estas historias anti-Meghan. Lo he notado alentándolos a menudo”, “¿Cómo exactamente quería ella que actuara?” y “Rebel Wilson es tan profundamente desagradable”.