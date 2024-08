Ángel Barajas predijo su triunfo en los Juegos Olímpicos: así lo muestra este video

El 5 de agosto de 2024 quedará grabado en la memoria de los colombianos como el día en que Ángel Barajas hizo historia en los Juegos Olímpicos de París. Con tan solo 17 años, Barajas logró una hazaña sin precedentes al ganar la medalla de plata en la prueba de barra fija, convirtiéndose en el primer gimnasta colombiano en alcanzar una medalla olímpica en gimnasia artística.

Barajas, oriundo de Cúcuta, llegó a París con una visión clara y una fe inquebrantable. Desde la villa olímpica, el joven atleta ya había visualizado su triunfo. “Dios me prometió que me iba a dar ese triunfo que tanto anhelaba con el corazón, que no me preocupara que él iba a estar en todo momento y me iba a dar tranquilidad; me siento feliz de ver que la palabra del Señor se está cumpliendo hoy en día”, expresó emocionado tras recibir la medalla.

¿Ángel Barajas predijo su triunfo en los Juegos Olímpicos?

Esta victoria no fue fruto de la casualidad, sino de años de sacrificios, disciplina y una fe profunda. De hecho, Barajas había preparado un espacio especial en la pared de su habitación, donde colgaban sus numerosas medallas, reservando un lugar vacío para la medalla olímpica que estaba seguro de ganar.

En una entrevista previa a los Juegos Olímpicos con Los Informantes de Caracol TV, el joven deportista declaró con total seguridad: “Aquí va la medalla olímpica”, mostrando un espacio vacío que había en la pared en la que están colgadas todas sus medallas de competencias, tanto nacionales como internacionales.

¿Cómo llegó la medalla de plata de Ángel Barajas en París 2024?

La final de barra fija fue un verdadero espectáculo. Barajas y el japonés Shinnosuke Oka obtuvieron la misma puntuación total de 14.533, pero Oka se llevó el oro por una mejor nota en ejecución.

El resultado no opacó el orgullo y la felicidad de Barajas, quien destacó: “Me hace sentir muy orgulloso. Tantas cosas que he sacrificado, tanto esfuerzo y dedicación están valiendo la pena ahorita y siempre lo van a valer”.

Así, el camino de Barajas hacia el podio estuvo lleno de desafíos. Tuvo que entrenar y competir en Europa durante más de tres meses, lejos de su familia, para preparar estos Juegos Olímpicos. Por esto, al recibir la medalla no dudó en dedicar su triunfo a su madre, reconociendo el papel crucial que ella jugó en su recuperación y alimentación. “Este triunfo también es de mi madre. Porque el 50%, que es la recuperación y la alimentación, también hace parte de ella. Me cuida demasiado. Este triunfo, como mío, también es de ella”.

