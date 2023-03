“Otilio Muñoz es un hombre profundamente sensible”, Víctor Hugo Trespalacios

“Otilio Muñoz, un hombre de familia, papá de Óscar Muñoz en ‘Los Medallistas’. Un hombre entregado a su familia y profundamente sensible, es el primer fan de su hijo”, comentó Trespalacios a Cromos.

¿Cómo fue tu experiencia de interpretar a Otilio Muñoz?

Fue muy divertido, yo suelo divertirme con mis personajes. Paradójico porque el tipo llora por todo, pero yo me divertía con ese cuento de que llora por todo.

¿Hablaste con el deportista Óscar Muñoz para interpretar a su padre?

Realmente me vi una vez con él. Sentimos que el personaje estaba muy bien en la escritura, entonces no fue tan necesario hablar varias veces con él.

¿Qué opina de participar en una serie que resalta a los deportistas colombianos?

Los colombianos siempre reclaman una serie colombiana que se salga del tema oscuro, de narcotráfico de todo estos manejos. Y eso me parece increíble, es un tema que parece tan elemental, pero que ha sido tratado de muy buen amanera y se hace muy interesante de una manera de un tema cotidiano de nuestras familias del sueño de todas las familias tienen. Entonces un trabajo muy bonito.

¿Cómo fue trabajar con la actriz Yeimy Paola Vargas y el elenco?

Con Yeimy Paola, con José Ramón Barreto con mis hijos Diana y Felipe, la pasamos muy bien y con el director de la serie, tuvimos la fortuna de tener un solo director en cada historia y nos divertimos mucho con todo el equipo.

¿Alguna anécdota que recuerdes?

La anécdota fue la lloradera. Hubo un día que tuve que llorar como desde las 8:00 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Y ya les dije: “no puedo llorar más”. Y me dijeron bueno, descansa.

¿Qué proyectos vienen para Víctor Hugo?

Bueno, vienen muchos proyectos. Yo trabajo en el tema social y cultural en la Costa. Hice en Barranquilla acabo de llegar de allá donde tuve la oportunidad de llevar el carnaval a diferentes parte de la costa a barrios muy humildes con el evento ‘Perratiando el Carnaval’ llevamos música y comparsa. Sigo escribiendo, dictando clases, todo el tiempo en el tema artístico

¿De qué se trata el libro Uñas negras?

Habla sobre la cultura y la inteligencia intuitiva, es una mirada que no tiene que ver con la intelectualidad, o esta cosa racional que llamamos conocimiento, sino con las uñas que penetran la tierra, con ese regreso al origen y esa inteligencia intuitiva que tiene que ver más con el corazón y define lo que somos, lo que hacemos, pero no ha sido tan valorada.

¿Te veremos en otra serie del Canal Caracol?

Estoy haciendo varios casting en este momento, vamos a ver qué pasa, eso no está en manos de uno y pues Dios quiere que haya trabajo en ese sentido.

Toda la vida había hecho personajes que no eran costeños, comencé con El Joe y eso fue una alegría tremenda porque soy barranquillero, sin embargo, después nadie me sacaba de costeño. Ahora pues si todo va bien interpretaré a un paisa en un proyecto del canal, entonces no es que no me gusté hacer costeño, sino que siempre es bueno acceder a otra expresión estética