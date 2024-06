¿Padre Linero con problemas de salud? Esto se conoció tras importante examen

Alberto Linero, más conocido como el Padre Linero, es una figura emblemática en Colombia. Su trayectoria como sacerdote, comunicador y escritor lo ha convertido en un referente para muchos, trascendiendo las barreras religiosas.

Su sencillez, carisma y capacidad para conectar con la gente lo han hecho cercano y querido por públicos diversos. Sus mensajes, siempre llenos de optimismo y esperanza, fueron los que lo llevaron a ser reconocido y querido por los colombianos.

¿Por qué el padre Linero dejó de ser sacerdote?

Más allá de su labor religiosa, el Padre Linero se ha destacado como un promotor de la cultura y las tradiciones colombianas. Su pasión por el vallenato y su conocimiento de la historia y la idiosincrasia del país lo han convertido en un embajador cultural.

A pesar de haber estado como sacerdote por muchos años, Alberto Linero, conmovió a Colombia al anunciar su retiro del sacerdocio debido a los sentimientos que empezó a experimentar por María Alcira Matallana Batista, la mujer que le robó el corazón y con quien se casó.

Después de pasar por Día a Día y ser esa voz de amor y esperanza, ahora ha encontrado un nuevo espacio para conectar con la audiencia colombiana: el programa deportivo de Blu Radio. Allí ha seguido en contacto no solo con sus seguidores, sino con sus amigos del canal que siempre lo han respaldado.

Sin embargo, esta vez la noticias que dio Alberto Linero empezaron preocupando un poco a sus seguidores pues estas tienen que ver con su salud y los resultados de su examen de próstata.

“Tengo que aceptar que durante un tiempo no me hice el examen de tacto prostático por estos estúpidos mitos, con los que yo me críe; afortunadamente con información relevante y con la conciencia que hay de cuidarse y con los datos que hay de que cada 3 hombres mayores de 50 años tiene cáncer de próstata me hice el examen”, afirmó Linero.

También mencionó que, aunque su examen salió bien, animó a otros hombres a hacerlo sin dejarse influenciar por estigmas. Destacó la importancia de esta evaluación para prevenir enfermedades que han afectado a muchos hombres, subrayando que el tacto es una de las mejores formas de detectar anomalías en la próstata.

El padre Linero también comentó: “Hay que estar atentos a cualquier cambio real en el estado de salud, si eres un hombre mayor de 45 años debe visitar al especialista”.